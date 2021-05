Friends Reunion – Ελλάδα που μπορώ να το δω: Έρχεται στο Star!

Η απορία μας λύθηκε και η απογοήτευση όλων των θαυμαστών της θρυλικής σειράς, «Τα Φιλαράκια», σταματά. Ανακοινώθηκε ότι το επετειακό επεισόδιο, το οποίο προβλήθηκε στις 27 Μάη στο HBO max, έρχεται στην Ελλάδα. Μάλιστα, δεν θα χρειαστεί να πληρώσουμε καμία συνδρομή, αφού θα προβληθεί μέσα από την συχνότητα του Star. Το νέο πολυαναμενόμενο επεισόδιο έκανε χαμό και η πλατφόρμα «έπεσε» λίγα λεπτά μετά από την κυκλοφορία του. Μάλιστα, δεν χρειάζεται να περιμένουμε πολύ, αφού έρχεται την Τετάρτη 2 Ιουνίου στις 23:15!

Οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ξανά τη Ρέιτσελ, τη Μόνικα, τη Φοίβη, τον Τζόι, τον Τσάντλερ, τον Ρος, στον εμβληματικό καναπέ του Central Perk. Αν και έχουν γίνει τα πρώτα αποκαλυπτήρια, δεν σταματά να μας τραβάει το ενδιαφέρον. Να σημειώσουμε ότι σαν guests θα εμφανιστούν οι Ντέιβιντ Μπέκαμ, Τζάστιν Μπίμπερ, Σίντι Κρόφορντ, Κάρα Ντελεβίν, Lady Gaga, Κιτ Χάριγκτον, Τόμας Λένον, Τζέιμς Κόρντεν, Μίντι Κάλινγκ, το συγκρότημα BTS αλλά και η Μαλάλα Γιουσαφζάι, η νεότερη κάτοχος Νόμπελ Ειρήνης, που τιμήθηκε για τον αγώνα της για το δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση.

After 17 years….. The best thing happened in 2021 #friendsreunion pic.twitter.com/tXbxZ8p2y8

— Arya A R (@AryaAR2408) May 28, 2021