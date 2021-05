Κέβιν Σπέισι σκάνδαλο: Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ αποχώρησε από το καστ μετά τη συμμετοχή του

Αποχώρησε από το καστ της νέας ταινίας «The Man Who Drew God» του Φράνκο Νέρο, η σύζυγός του, Βανέσα Ρεντγκρέιβ, μετά την ανακοίνωση της συμμετοχής του Κέβιν Σπέισι. Οι κατηγορίες, που βαραίνουν τον διάσημο ηθοποιό για σεξουαλική παρενόχληση και προέρχονται από τουλάχιστον 20 άνδρες, φαίνεται να επηρέασαν την Ρεντγκρέιβ, η οποία δε θέλει να συνεργαστεί μαζί του. Παρά το γεγονός ότι ο σύζυγός της έδωσε έναν ρόλο στον Κέβιν Σπέισι, η 84χρονη δεν το αφήνει να περάσει έτσι.

Μάλιστα, τάχθηκε εναντίον του και εγκατέλειψε το πρότζεκτ του άντρα της. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε επιλέγει με ποιους συνεργάζεται. Αντίθετα, ο Φράνκο Νέρο τοποθετήθηκε σχετικά με την επιλογή του συγκεκριμένου ηθοποιού, δηλώνοντας πως τον αφορά μονάχα «να γίνει σωστά η δουλειά του ». «Στην Ιταλία δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες σε όλα τα θέματα, συνεπώς δεν μιλάμε για κάτι που δεν γνωρίζουμε. Δεν μπορώ να μιλήσω για αυτά τα πράγματα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ο Κέβιν είναι ένας εκπληκτικός ηθοποιός. Αυτό με αφορά και τίποτα παραπάνω».

Kevin Spacey Cast in First Film Role Since Sexual Assault Allegations https://t.co/zZBXSubeYt pic.twitter.com/SK1Fr5pA9E

— IndieWire (@IndieWire) May 23, 2021