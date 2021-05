Ιωάννα Τούνη χωρισμός: Ποιος ο πρώην που την διεκδικεί ξανά

Αναστάτωση προκάλεσε ο χωρισμός της Ιωάννας Τούνη και του Γιάννη Σιδεράκη, οι οποίοι αποφάσισαν «να το διαλύσουν», δέκα μήνες μετά την επανασύνδεσή τους. Η αποκάλυψη έγινε στο Πρω1νό του ΑΝΤ1 από τη Νάνσυ Παραδεισανού, που έδωσε όλο το παρασκήνιο του χωρισμού τους. Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, η Ιωάννα Τούνη και ο Γιάννης Σιδεράκης χώρισαν εδώ και δέκα ημέρες.

Δεν έφτανε μόνο αυτό, καθώς, έκανε ακόμα μια συνταρακτική αποκάλυψη. Ένας πρώην σύντοφος της influencer την διεκδικεί ξανά τώρα και υπάρχουν φήμες επανασύνδεσης. Ο λόγος για τον Νώντα Παπαντωνίου, ο οποίος φαίνεται πως κάνει έντονες κινήσεις για να τα ξαναβρούν. Τέλος, αποκαλύφθηκε και μια κρυφή συνάντηση που είχαν ο Νώντας Παπαντωνίου και η Ιωάννα Τούνη σε cocktail bar.

Ο λόγος χωρισμού της από τον Παπαντωνίου

Η Influencer ήρθε να δώσει μετά από αρκετούς μήνες την δική της απάντηση, μέσω του προσωπικού της καναλιού στο YouΤube, όπου ετοίμασε ένα Q & A και απαντούσε σε ερωτήσεις θαυμαστών. Μεταξύ πολλών άλλων ερωτήσεων για την προσωπική της ζωή, την επαγγελματική καριέρα, τα αρνητικά σχόλια. Αποκάλυψε την πρώτη φορά που ολοκλήρωσε σε σχεση της, ενώ ένας χρήστης την ρώτησε εαν έχει απατήσει ποτέ σύντροφο της. H Ιωάννα όχι μόνο απάντησε αλλά μας έλυσε και την απορία για τον λόγο που χώρισε από τον αθλητή, πριν λίγους μήνες, κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών τους στο Μπαλί.

Η ίδια απάντησε πως δεν έχει κερατώσει ποτέ στη ζωή της, αφού είναι κάτι που μισεί, αλλά πως το κέρατο είναι η αιτία χωρισμού στις τελευταίες σχέσεις της, αφήνοντας υπονοούμενα για τον Νώντα Παπαντωνίου, όπου τον παρουσιάζει ως “ατακτούλη”. Στη συνέχεια, για να κλείσει το θέμα δήλωσε πως “Karma is a bit** and what goes around comes around”, περιμένοντας να δει την “απάντηση” του σύμπαντος στο πρώην αγόρι της, για την άσχημη συμπεριφορά προς το πρόσωπο της.