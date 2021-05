Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: Αχώριστοι, ακόμα και στο γυμναστήριο

Τρελά ερωτευμένοι δείχνουν ο Αμερικανός ηθοποιός Μπεν Αφλεκ και η Λατίνα σταρ Τζένιφερ Λόπεζ με τον γοητευτικό σταρ του Χόλιγουντ να μπαίνει σε πρόγραμμα γυμναστικής για να χάσει τα περιττά κιλά ακολουθώντας την αγαπημένη του. Για να διατηρήσει την σιλουέτα της, η 51χρονη Λόπεζ προσέχει την διατροφή και είναι φαν της γυμναστικής. Αφού, όμως, πλέον το ζευγάρι είναι αχώριστο, όπως πάει η Τζένιφερ πάει και ο Μπεν. Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα «New York Post», το ζευγάρι που επανενώθηκε έπειτα από 17 χρόνια από τον χωρισμό τους πήγε μαζί χτες το απόγευμα σε γυμναστήριο του Μαϊάμι.

Η Τζένιφερ φορούσε μωβ κολάν και λευκό κοντά μπλουζάκι, ενώ είχε τα μαλλιά της κότσο. Δημοσίευμα της «Page Six», αναφέρει ότι οι δύο ερωτευμένοι έκαναν γυμναστική με διαφορετικούς προπονητές. Η Τζένιφερ γυμνάζεται πέντε ή έξι ημέρες την εβδομάδα στο γυμναστήριο «Anatomy» του Μαιάμι και κάνει σκληρή προπόνηση. Μάλιστα, πολλοί είναι αυτοί που την βλέπουν να γυμνάζεται σκληρά και προσπαθούν να ακολουθήσουν το παράδειγμά της, κυρίως αυτές που έχουν τα μισά της χρόνια. Ακόμη και ο αγαπημένος της, για χάρη της, έβαλε στην… άκρη τα αγαπημένη του donuts… για να αθληθεί.

.@JLo and @BenAffleck hit the gym together after romantic reunion https://t.co/joi2hoVx4Z

— The US Sun (@TheSunUS) May 25, 2021