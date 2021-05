Φάρμα δεύτερος κύκλος: «Όχι» από τον ΑΝΤ1 – Δε τα «βρήκανε» με τον ιδιοκτήτη του αγροκτήματος

Ως γνωστόν, τα γυρίσματα για το τηλεοπτικό αγρόκτημα «Φάρμα» του ΑΝΤ1 έχουν ολοκληρωθεί και οι συζητήσεις για τη νέα σεζόν μέχρι πολύ πρόσφατα ήταν αρκετά ελπιδοφόρες, αφού τα νούμερα τηλεθέασης ήταν αρκετά ικανοποιητικά και ευνοούσαν την ιδέα να πάει και για δεύτερη χρονιά συνεχόμενα. Ωστόσο τις τελευταίες μέρες, οι φήμες για τη μη πραγματοποίηση του δεύτερου κύκλου φουντώνουν και ειδικά τις τελευταίες μέρες έχει γίνει σχεδόν σίγουρο και εξακριβωμένο. Η Φάρμα δεν θα συνεχιστεί και ο λόγος είναι η οικονομική διαφωνία του σταθμού με τον ιδιοκτήτη της. Συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης του χώρου ζήτησε ξαφνικά το διπλάσιο ενοίκιο για να μείνουν εκεί τα σκηνικά ώστε να είναι έτοιμα για τον δεύτερο κύκλο του παιχνιδιού.

Αυτό δεν βρίσκει καθόλου σύμφωνη τη διεύθυνση του σταθμού αφού σύμφωνα με πληροφορίες, τους ζητά από 70.000 ευρώ που είχαν συμφωνήσει, 130.000 ευρώ. Το ενδεχόμενο να βρεθεί άλλος χώρος να φιλοξενήσει το ριάλιτι δεν έχει συζητηθεί ιδιαίτερα, ενώ την ίδια στιγμή η οι φήμες για ένα καινούριο ριάλιτι στον ΑΝΤ1 παίρνουν «φωτιά». Ο λόγος για το «I’m a Celebrity… Get Me Out of Here». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σάκης Τανιμανίδης θα βρίσκεται στο εξωτερικό το καλοκαίρι για τα γυρίσματα του νέου ριάλιτι. Ο ΑΝΤ1 αποφάσισε να ποντάρει στο νέο ριάλιτι που δείχνει πολλά υποσχόμενο και να χτυπήσει survivor και masterchef την νέα τηλεοπτική σεζόν. Οπότε η Φάρμα δεν μας ξανακάνει παρέα, αφού μας τελειώσει.