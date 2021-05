Νταμιάνο Eurovision – κοκαΐνη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον σάλο

Σάλος προκλήθηκε στα social media σχετικά με ένα πλάνο που έπιανε μια «ύποπτη» κατά πολλούς κίνηση του Νταμιάνο Ντάβιντ, του τραγουδιστή των Maneskin που εντυπωσίασαν χθες στη σκηνή του Ρότερνταμ. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η EBU επί του θέματος αναφέρεται πως ο τραγουδιστής θα υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις, μόλις επιστρέψει στην πατρίδα του.

«Γνωρίζουμε τις εικασίες σχετικά με το πλάνο των Ιταλών νικητών του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision στο Green Room χθες το βράδυ. Το συγκρότημα αρνήθηκε τους ισχυρισμούς για χρήση ναρκωτικών και ο εν λόγω τραγουδιστής θα κάνει εθελοντικά τοξικολογικές εξετάσεις, όταν επιστρέψει στο σπίτι του. Αυτό το ζήτησαν οι ίδιοι χθες το βράδυ, αλλά δεν μπόρεσε να διοργανωθεί αμέσως από την EBU.

Το συγκρότημα, η διοίκηση και ο επικεφαλής της ιταλικής αντιπροσωπείας ενημέρωσαν ότι δεν υπήρχαν ναρκωτικά στο Green Room και εξήγησαν ότι ένα ποτήρι έσπασε στο τραπέζι τους και καθαριζόταν από τον τραγουδιστή. Η EBU μπορεί να επιβεβαιώσει ότι βρέθηκε σπασμένο γυαλί μετά από επιτόπιο έλεγχο. Συνεχίζουμε να εξετάζουμε προσεκτικά τα πλάνα και θα ενημερώσουμε για περαιτέρω εξελίξεις».

Η Ιταλία στέφθηκε νικήτρια με το τραγούδι «Zitti e buoni», που συγκέντρωσε συνολικά 524 πόντους.

Σκάστε και να είστε υπάκουοι (Zitti e buoni)

Αυτοί δεν ξέρουν για τί μιλάω

Ρούχα βρώμικα, αδερφέ, μέσα στη λάσπη

Κίτρινο του τσιγάρου ανάμεσα στα δάχτυλα

Περπατάω με ένα τσιγάρο

Συγχώρα με, αλλά πιστεύω πολύ

ότι μπορώ να κάνω αυτό το άλμα

Ακόμα κι αν δρόμος είναι ανηφορικός

για αυτό τώρα προπονούμαι

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι

Έξω οι ηθοποιοί

Καλύτερα να πιάσετε τις “μπάλες” σας

Καλύτερα να σκάσετε και να είστε υπάκουοι

Εδώ ο κόσμος είναι περίεργος, σαν ναρκέμποροι

Πολλές νύχτες έμεινα κλεισμένος απ’ έξω

Τώρα γυρίζω χτυπώντας πόρτες

Το βλέμμα ψηλά σαν αναβάτες

Συγγνώμη μαμά αν είμαι πάντα έξω, αλλά…

Είμαι θεότρελος, αλλά διαφορετικός από αυτούς

Κι εσύ είσαι θεότρελη, αλλά διαφορετική από αυτούς

Είμαστε θεότρελοι, αλλά διαφορετικοί από αυτούς

Είμαστε θεότρελοι, αλλά διαφορετικοί από αυτούς

Όχι

Έχω γράψει σελίδες και σελίδες

Έχω δει αλάτι και μετά δάκρυα

Αυτοί οι άντρες στα αμάξια (λένε)

μην σκαρφαλώνεις πάνω από τα ορμητικά νερά

Γραμμένο πάνω σε μια ταφόπλακα

“Στο σπίτι μου δεν υπάρχει Θεός”

Αλλά αν καταλάβεις το νόημα του χρόνου

θα αναστηθείς από τη λήθη σου

Δεν υπάρχει άνεμος που να σταματά

τη φυσική δύναμη

Απ’ τη σωστή οπτική γωνία

μπορείς να νοιώσεις την ευφορία του ανέμου

Με κέρινα φτερά στην πλάτη

θα ψάξω για εκείνο το ύψος

Δοκίμασε να μου κόψεις το κεφάλι

Γιατί…

Είμαι θεότρελος, αλλά διαφορετικός από αυτούς

Κι εσύ είσαι θεότρελη, αλλά διαφορετική από αυτούς

Είμαστε θεότρελοι, αλλά διαφορετικοί από αυτούς

Είμαστε θεότρελοι, αλλά διαφορετικοί από αυτούς

Όχι

Ο κόσμος μιλάει, δυστυχώς

μιλάει, αλλά δεν ξέρει για ποιο πράγμα μιλάει

Πήγαινέ με κάπου που θα επιπλέω

επειδή εδώ δεν μπορώ να αναπνεύσω

Ο κόσμος μιλάει, δυστυχώς

μιλάει, αλλά δεν ξέρει για ποιο πράγμα μιλάει

Πήγαινέ με κάπου που θα επιπλέω

επειδή εδώ δεν μπορώ να αναπνεύσω

Ο κόσμος μιλάει, δυστυχώς

μιλάει, αλλά δεν ξέρει για ποιο γαμημένο πράγμα μιλάει

Πήγαινέ με κάπου που θα επιπλέω

επειδή εδώ δεν μπορώ να αναπνεύσω

Είμαι θεότρελος, αλλά διαφορετικός από αυτούς

Κι εσύ είσαι θεότρελη, αλλά διαφορετική από αυτούς

Είμαστε θεότρελοι, αλλά διαφορετικοί από αυτούς

Είμαστε θεότρελοι, αλλά διαφορετικοί από αυτούς

Είμαστε διαφορετικοί από αυτούς

Πολλοί χρήστες στο twitter έσπευσαν να τον εγκαλέσουν, κατηγορώντας τον για χρήση ναρκωτικών σε ζωντανή μετάδοση, κατά τη διάρκεια του μουσικού διαγωνισμού. Ο σάλος που προκλήθηκε ήταν τέτοιος που του έγινε σχετική ερώτηση στην συνέντευξη Τύπου, με τον ίδιο να αρνείται κατηγορηματικά όσα κάποιοι του αποδίδουν. «Δεν χρησιμοποιώ ναρκωτικά, παρακαλώ παιδιά, μην το λέτε αυτό. Μην το λέτε πραγματικά. Οχι κοκαΐνη παρακαλώ, μην το λέτε αυτό» επανέλαβε πολλές φορές, υποστηρίζοντας ότι απλώς είχε σκύψει για να δει ένα ποτήρι που έσπασε κατά λάθος ο κιθαρίστας του συγκροτήματος.

