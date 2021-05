Self test ιδιωτικός τομέας: Τι ισχύει από αύριο – Πότε πρέπει να το κάνουν οι εργαζόμενοι

Από τη Δευτέρα έως το Σάββατο, όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όσοι έχουν ατομική επιχείρηση, θα μπορούν να προμηθευτούν δύο δωρεάν self tests. To ένα θα αφορά την εβδομάδα από 24-30 Μαΐου και το άλλο για την εβδομάδα από 31 Μαΐου με 06 Ιουνίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Διευκρινίζεται ότι, στη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας από 24/05/2021 έως 30/05/2021, δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας self test από τους ανωτέρω εργαζόμενους έως 24 ώρες πριν την πρώτη μέρα της εβδομάδας που θα παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας και η συνακόλουθη δήλωση του αποτελέσματος στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Πιο συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, για το χρονικό διάστημα 24-30 Μαΐου, μπορεί κάποιος εργαζόμενος να προσέλθει στην εργασία του αύριο Δευτέρα και να δηλώσει το αποτέλεσμα του self-test αργότερα εντός της εβδομάδας. Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας υποχρεούνται να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», στο οποίο οδηγούνται αυτόματα, αφού μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέξουν «Δήλωση Αποτελέσματος self-test για εργαζόμενο».

Στους έχοντες ατομική επιχείρηση συστήνεται να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ, εισερχόμενοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέγοντας στη συνέχεια «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19». Τέλος, σημειώνεται ότι, την εβδομάδα από 24/05/2021 έως 30/05/2021, τα κλιμάκια του ΣΕΠΕ, κατά τους επιτόπιους ελέγχους, που θα διενεργούν, στο πλαίσιο του ελεγκτικού έργου τους, θα παρέχουν σχετική πληροφόρηση για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σε εργοδότες και εργαζόμενους.

Περίπου ένα στα τρία άτομα που είναι φορείς δεν έχουν συμπτώματα

«Θα είναι για τον ιδιωτικό τομέα υποχρεωτικά την επόμενη εβδομάδα, θα υπάρχει ένα τεστ ανά εβδομάδα, θα μπαίνει κανείς στην πλατφόρμα του gov.gr, στο self-testing. gov.gr και μετά όταν κάνει τη δήλωση κάποιος, παραπέμπεται αυτόματα στην Εργάνη οπού και δηλώνει το αποτέλεσμα, είτε θετικό είτε αρνητικό. Το ίδιο ισχύει για το δημόσιο και για τους ελευθέρους επαγγελματίες» τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

«Η συμμετοχή των πολιτών στην αντιμετώπιση της πανδημίας είναι καθοριστικής σημασίας. Περίπου ένα στα τρία άτομα που είναι φορείς του νέου κορωνοϊού SARS – CoV -2, δεν έχουν συμπτώματα και τον μεταδίδουν χωρίς να το γνωρίζουν. Σύμφωνα με όλες τις μελέτες γύρω από την πανδημία, οι τακτικοί περιοδικοί έλεγχοι με τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του ιού συνδράμουν στον περιορισμό της διασποράς της νόσου. Κάνοντας τεστ στο σπίτι μια φορά την εβδομάδα βοηθάμε σημαντικά στο να σταματήσει η εξάπλωση του ιού» τονίζεται στην πλατφόρμα self-testing. gov.gr. Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας ανιχνεύοντας ασυμπτωματικούς φορείς του ιού SARS – CoV -2 εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα» σημειώνεται.