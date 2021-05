Αλκοόλ και αποστάσεις: Πότε πλησιάζουν δύο άγνωστοι ενώ πίνουν

Η επιρροή του αλκοόλ έχει ιδιαίτερη σημασία στην προσέγγιση μεταξύ των ανθρώπων, ειδικά όταν τα άτομα δεν γνωρίζονται. Οι ξένοι που καταναλώνουν αλκοόλ μαζί, ενώ στην αρχή κρατούν τις φυσικές αποστάσεις, σταδιακά και όσο περισσότερο πίνουν τόσο πλησιάζουν τα σώματά τους, όπως δείχνει μία νέα αμερικανική μελέτη. Η έρευνα δε, αποκτά επίκαιρη διάσταση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των αναγκαίων μέτρων προφύλαξης εν μέσω ανοίγματος της εστίασης.

Είναι η πρώτη μελέτη που «τέσταρε» τις επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ στην απόσταση μεταξύ δύο ανθρώπων, επιβεβαιώνοντας αυτό που πολλοί γνωρίζουν εκ πείρας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια Ψυχολογίας Κάθριν Φέαρμπερν του Πανεπιστημίου του Ιλινόις Urbana-Champaign, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), πειραματίστηκαν με 212 υγιείς νέους που χωρίστηκαν σε ζευγάρια.

Alcohol narrows physical distance between strangers: “alcohol caused individuals to draw closer to an unfamiliar interaction partner but had no effect on distance with a familiar interaction partner. Alcohol might overcome caution felt towards strangers” https://t.co/sASbkCJsBd

— Rebecca Sear 💙 (@RebeccaSear) May 19, 2021