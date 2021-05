Επιθέσεις με μαχαίρι – Ολλανδία: Ερευνώνται από την αστυνομία

Μια σειρά επιθέσεων με μαχαίρι στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμα, απασχολεί την αστυνομία. Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση, όμως εκτιμούν ότι τα περιστατικά δεν συνδέονται με την τρομοκρατία.

Οι εν λόγω επιθέσεις σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (21/5), σε μια περιοχή όπου βρίσκονται μπαρ και εστιατόρια κοντά στη συνοικία των μουσείων της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 29χρονος άνδρας έχει συλληφθεί.

Σε μια ανακοίνωση, η αστυνομία ανέφερε ότι διεξάγει «εις βάθος έρευνα για τα διάφορα περιστατικά και τις περιστάσεις υπό τις οποίες συνέβησαν. Η ομάδα έρευνας υπό την καθοδήγηση της εισαγγελίας διατηρεί όλες τις επιλογές ανοικτές, όμως προς το παρόν δεν διαθέτει άμεσες ενδείξεις για τρομοκρατικό κίνητρο», πρόσθεσε.

Το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στην Ολλανδία παραμένει αναλλοίωτο μετά τις επιθέσεις, σύμφωνα με το δίκτυο RTL Nieuws. Η αστυνομία ανέφερε ότι ειδοποιήθηκε αρχικά για μια επίθεση με μαχαίρι, όπως «επί του πεδίου, αποδείχθηκε ότι είχαν πραγματοποιηθεί άλλες τέσσερις επιθέσεις με μαχαίρι σε μικρή απόσταση», με αποτέλεσμα συνολικά πέντε θύματα.

«Το ένα από τα θύματα πέθανε αμέσως, τα άλλα τέσσερα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο», προσέθεσε. Οι υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης έσπευσαν στο σημείο και δύο ιατρικά ελικόπτερα προσγειώθηκαν σε ένα πάρκο κοντά στα διάσημα μουσεία Van Gogh και Rijksmuseum. Τα εστιατόρια που βρίσκονται στην περιοχή ήταν κλειστά την ώρα των επιθέσεων λόγω των περιορισμών που ισχύουν εξαιτίας του κορονοϊού.

Αρκετές τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν σημειωθεί στην Ολλανδία τα τελευταία χρόνια, κυρίως μια επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο Αμερικανών τουριστών στον σταθμό του Άμστερνταμ το 2018 από έναν Αφγανό ο οποίος στη συνέχεια φυλακίστηκε. Η πρωτεύουσα καταγράφει επίσης πρόσφατα ένα κύμα εγκληματικότητας, ανάμεσά τους μια επίθεση σε φορτηγό χρηματαποστολής στο Άμστερνταμ αυτή την εβδομάδα, στη διάρκεια της οποίας ένας ύποπτος σκοτώθηκε έπειτα από μια θεαματική καταδίωξη της αστυνομίας.

