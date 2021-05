Φραντσέσκ Αρνάου θάνατος: “Εφυγε” στα 46 του ο παλαίμαχος τερματοφύλακας

Την τελευταία πνοή του σε ηλικία 46 ετών άφησε σήμερα το πρωί ο παλαίμαχος τερματοφύλακας, Φρανσέσκ Αρνάου, ο οποίος στη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε τις φανέλες της Μπαρτσελόνα και της Μάλαγα. Την είδηση του θανάτου του Αρνάου επιβεβαίωσε η Οβιέδο, στην οποία ο εκλιπών εργαζόταν από το 2019 ως αθλητικός διευθυντής, πόστο που κατείχε στο παρελθόν στη Μάλαγα. Ο Αρνάου έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματά του στις ομάδες νέων της Μπαρτσελόνα, ενώ έφτασε ως την πρώτη ομάδα, στην οποία πέρασε τρεις σεζόν (1998-2001). Το 2001 αποχώρησε από τους “μπλαουγκράνα” και υπέγραψε στη Μάλαγα, στην οποία παρέμεινε για τα επόμενα δέκα χρόνια.

Διεθνής με την Ελπίδων της Ισπανίας: Ήταν διεθνής με την εθνική Ελπίδων της Ισπανίας. Αφού αποχώρησε από την ενεργό δράση, άρχισε να εργάζεται με τις ομάδες νέων της Μάλαγα, ενώ τον Δεκέμβριο του 2015 ανέλαβε καθήκοντα αθλητικού διευθυντή στο σύλλογο, αντικαθιστώντας τον Μάριο Ουσίγιος, ο οποίος επέστρεψε στο συγκεκριμένο πόστο δύο χρόνια μετά. Τον Δεκέμβριο του 2019 η Οβιέδο προσέλαβε τον Αρνάου στη θέση του αθλητικού διευθυντή, προκειμένου να καλύψει το κενό που άφησαν οι Χοακίν ντελ Όλμο και Μίτσου. Τον Απρίλιο “κυκλοφόρησε” η φήμη ότι ο πρόεδρος Ζοάν Λαπόρτα εξέταζε την “υποψηφιότητα” του Αρνάου για τη θέση του τεχνικού γραμματέα στην Μπαρτσελόνα.

We deeply regret the death of Francesc Arnau (1975), who joined FC Barcelona at youth level and became a first-team goalkeeper between 1998 and 2001. He was most recently the sporting director at Real Oviedo. Rest in peace. pic.twitter.com/2eTRr6Nlci

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 22, 2021