Τηλεόραση – Επιπτώσεις μεσήλικες: Τι προκαλεί η συχνή χρήση της

Παρόλο που συχνά το ενδιαφέρον του κόσμου στρέφεται στο πόσες ώρες μπορούν τα παιδιά να κάθονται μπροστά σε διάφορες οθόνες, και ειδικά πόσες ώρες είναι υγιές να παρακολουθούν τηλεόραση, όχι μία, αλλά τρεις νέες αμερικανικές έρευνες αναλύουν τις επιπτώσεις που έχει το μέσο αυτό στους ενήλικες.

Οι μελέτες επισημαίνουν πως οι άνθρωποι μέσης ηλικίας που αφιερώνουν μέτριο έως πολύ χρόνο για να βλέπουν τηλεόραση, έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν μεγαλύτερη έκπτωση γνωστικών λειτουργιών και μικρότερο όγκο φαιάς ουσίας του εγκεφάλου αργότερα στη ζωή τους. Και οι τρεις παρουσιάστηκαν σε -διαδικτυακό λόγω κορονοϊού– ιατρικό συνέδριο της αμερικανικής American Heart Αssociation.

Σημάδια άνοιας

Όπως εξηγεί το ΑΜΠΕ, οι γνωστικές λειτουργίες περιλαμβάνουν τη μνήμη, τη νόηση, την επικοινωνία, την επίλυση προβλημάτων κ.α. Η έκπτωση των λειτουργιών αυτών ορισμένες φορές θεωρείται πρόδρομος της άνοιας. Κάθε χρόνο περισσότερα από επτά εκατομμύρια νέα περιστατικά άνοιας διαγιγνώσκονται παγκοσμίως και έως το 2050 οι περιπτώσεις άνοιας αναμένεται να έχουν αυξηθεί κατά 116% στις ανεπτυγμένες χώρες και κατά 264% στις υπό ανάπτυξη.

Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής φάρμακα που να θεραπεύουν ή να σταματούν την άνοια. Εκτιμάται ότι σχεδόν το 40% των περιστατικών άνοιας διεθνώς θα μπορούσαν να αποφευχθούν ή έστω να καθυστερήσουν, αν οι άνθρωποι έκαναν αλλαγές στον τρόπο της ζωής τους, όπως περισσότερη σωματική άσκηση. Οι νέες μελέτες εστιάστηκαν στην επίπτωση της καθιστικής ζωής και ειδικότερα της παρακολούθησης τηλεόρασης στην υγεία του νου και του εγκεφάλου.

