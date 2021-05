Lady Gaga Εξομολόγηση – Βιασμός: «Με παράτησε έγκυο σε μια γωνία»

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Lady Gaga μιλά ανοιχτά για τη φριχτή εμπειρία του βιασμού της, το οποίο συνέβη όταν ήταν μόλις 19 χρονών. Όμως, είναι η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια αποκαλύπτει δημόσια και συγκεκριμένα μιλώντας στην Όπρα Γουίνφρεϊ και τον πρίγκιπα Χάρι, πως ο βιαστής της την είχε αφήσει έγκυο.

Ήταν η πρώτη καλεσμένη της εκπομπής τους «The Me You Can’t See» στο Apple TV+ όπου Γουίνφρεϊ και Χάρι θα εστιάζουν στην ψυχική υγεία διάσημων και μη ανθρώπων, με φόντο τις ιστορίες τους και τα βιώματά τους. «Ήμουν 19 ετών και δούλευα στον χώρο. Ένας παραγωγός μού είπε «βγάλε τα ρούχα σου και είπα όχι. Κι έφυγα και μου είπαν ότι θα κατέστρεφαν όλη μου τη μουσική. Και δεν σταμάτησαν. Και δεν σταμάτησαν να με ρωτούν και απλά πάγωσα και – και δεν θυμάμαι καν τι συνέβη» εξομολογήθηκε η Lady Gaga πριν ξεσπάσει σε δάκρυα.

