Κέβιν Γκούτρι φυλακή: Καταδικάστηκε ο ηθοποιός μετά από σεξουαλική επίθεση σε γυναίκα

Το δικαστήριο καταδίκασε τον ηθοποιό, Κέβιν Γκούτρι, σε τρία χρόνια φυλάκιση μετά από σεξουαλική επίθεση σε μία γυναίκα στην Γλασκώβη, το 2017. Η τελική απόφαση του δικαστηρίου όριζε το εξής: «Το δικαστήριο πρέπει να αποδείξει ότι οι γυναίκες μπορούν να προστατευτούν από τα εγχώρια σεξουαλικά αδικήματα. Το αδίκημα για το οποίο έχετε καταδικαστεί ενέχει την κατηγορία ότι προκάλεσε αγωνία και συνέπειες στη νεαρή γυναίκα που εμπλέκεται σε αυτήν την υπόθεση. Οι ένορκοι δέχτηκαν ότι διαπράξατε αυτά τα φρικτά εγκλήματα και η μόνη κατάλληλη ποινή είναι η φυλάκιση».

Στην πρώτη δίκη, μάλιστα, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, επικαλούμενος ότι πήγε να την βοηθήσει, καθώς εκείνη ήταν άρρωστη. Μετά όμως, από μία τετραήμερη δίκη, προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία και το DNA του Γκούτρι βρέθηκε στο εσώρουχο της γυναίκας. Ο ηθοποιός κρίθηκε ένοχος και τοποθετήθηκε στο μητρώο των σεξουαλικών παραβάσεων. Μάλιστα, απολύθηκε από την σειρά του BBC «Scotland Inside Central Station», όπου και πρωταγωνιστούσε, ενώ όλα τα επεισόδια, στα οποία εμφανίστηκε, αφαιρέθηκαν από το BBC iPlayer.

Sunshine on Leith actor Kevin Guthrie jailed for three for years sex attack https://t.co/gs02SAAfAR

Ο ηθοποιός, που έχει παίξει και στο Fantastic Beasts, της επιτέθηκε στο διαμέρισμα του συναδέλφου του Σκοτ Ράιντ. Σύμφωνα με το BBC, γυναίκα είχε αρχικά κανονίσει να βρεθεί με τους δύο ηθοποιούς σε τοπικό μπαρ. Την ώρα, που έφευγε ο Ράιντ δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον οδηγό ταξί, που θα την παραλάμβανε. Ο ταξιτζής του ζητούσε να μεταφέρει εκείνος τη γυναίκα, καθώς φαινόταν να είναι άρρωστη.

Οι δύο άντρες, τότε, βοήθησαν τη γυναίκα, ενώ τή μετέφεραν στο διαμέρισμα του Σκοτ Ράιντ μέχρι να καλέσουν βοήθεια. Όταν εκείνος έφυγε από το δωμάτιο για να καλέσει το NHS 24, ο Γκούτρι την παρενόχλησε. Η γυναίκα κατέθεσε πως εκείνη την ώρα ο Γκούτρι προέβη σε πολλές σεξουαλικές πράξεις, ενώ η ίδια δεν αισθανόταν καθόλου καλά. «Η γυναίκα ήταν αδιάθετη. Νόμιζε ότι το ποτό εκείνο το βράδυ την είχε πειράξει», δήλωσε ο Σερίφης Τομ Χιους στο δικαστήριο της Γλασκώβης. Όπως είπε η γυναίκα, ο ηθοποιός σταμάτησε αμέσως μόλις ενημερώθηκε πως ο Σκοτ Ράιντ επέστρεφε στο δωμάτιο.

Actor Kevin Guthrie, who appeared in the first two Fantastic Beasts movies, has been sentenced to prison in Scotland for sexual assault. https://t.co/ATPbY9eF6q pic.twitter.com/k1rsBBKchL

— ComicBook.com (@ComicBook) May 15, 2021