Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας: Αιματοχυσία χωρίς τέλος 

Φαίνεται πως η ειρήνευση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη παραμένει πάντα ένας ευσεβής πόθος. Και μοιάζει αντιφατικό ότι η ιερή πόλη τριών θρησκειών, η πόλη από την οποία ξεκίνησε η αιματοχυσία φέρει το συμβολικό όνομα Ιερουσαλήμ-Ειρηνούπολη. Οι εχθροπραξίες μεταξύ του κράτους του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας «γράφουν» σήμερα μία εβδομάδα. Ξεκίνησαν στις 10 Μαΐου με αφορμή τις εξώσεις Παλαιστινίων και τις επιχειρήσεις της ισραηλινής αστυνομίας στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, που κατέχει το Ισραήλ από τον πόλεμο των Έξι Ημερών. Οι ενέργειες αυτές αποτέλεσαν μια εξαίσια αφορμή για τη Χαμάς να απλώσει την επιρροή της και στην περιοχή της Δυτική Όχθης του Ιορδάνη ποταμού.

Στο επιχειρησιακό σκέλος, η χθεσινή μέρα είχε τον βαρύτερο απολογισμό νεκρών. Οι Παλαιστινιακές αρχές καταμετρούν 188 νεκρούς, ανάμεσα σε αυτούς πολλά παιδιά, μέσα σε ένα 24ωρο. Ο άμαχος πληθυσμός εκατέρωθεν τελεί σε κατάσταση πανικού. Υπολογίζεται, ότι από τη 10η Μαΐου, οι ένοπλες οργανώσεις της Γάζας έχουν εκτοξεύσει περίπου 3.000 ρουκέτες προς το Ισραήλ. Εκεί, οι πολίτες σπεύδουν καθημερινά στα καταφύγια, καθώς οι σειρήνες της αεράμυνας στο Τελ Αβίβ και στη νότια πόλη Μπερσέμπα δεν σταματούν να ηχούν. Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Κυριακή πάνω στη βιασύνη τους να φθάσουν σε ασφαλή προορισμό. Με τη σειρά του το Ισραήλ συνέχισε τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, βομβαρδίζοντας και το σπίτι ηγετικού στελέχους της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα δεκάδες πλήγματα από αέρος στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου παράλληλα μέλη ένοπλων παλαιστιναικών οργανώσεων εκτόξευσαν εκ νέου ρουκέτες εναντίον πόλεων του Ισραήλ. Δεκάδες πύραυλοι έπληξαν διάφορες τοποθεσίες του θύλακα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Σε λακωνικό ανακοινωθέν της, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι «μαχητικά αεροσκάφη» της έπλητταν θέσεις «τρομοκρατών» στη Λωρίδα της Γάζας.

Τα τυφλά χτυπήματα από την πλευρά των Αράβων είναι ο κανόνας, δεδομένης της στρατιωτικής τους κατωτερότητας. Τέσσερις Ισραηλινοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν, όταν παρασύρθηκαν από ένα όχημα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Οι αρχές του Ισραήλ το χαρακτήρισαν «επίθεση». Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε πως «εξουδετέρωσε» τον δράστη. Ως μία ακόμα εσωτερική αιμορραγία αντιμετωπίζονται και οι συνεχείς συγκρούσεις μεταξύ Αράβων και Εβραίων πολιτών εντός του Ισραήλ. Αυτές υποδεικνύουν μία μελλοντική απειλή για τη σταθερότητα της χώρας, αν αναλογιστεί κανείς οτι σχεδόν ένας στους πέντε Ισραηλινούς είναι Άραβας. Απόγονοι των Παλαιστινίων που έμειναν στη χώρα μετά τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948. Από την αρχή του νέου αυτού κύκλου αίματος, νεαροί Άραβες συγκρούονται με Εβραίους γείτονές τους σε δύο πόλεις που μέχρι πρόσφατα ήταν σύμβολα συνύπαρξης: Λοντ και Στρέ.

Μετά τον σάλο που προκάλεσε ο βομβαρδισμός του κτιρίου, στο οποίο στεγάζονταν δύο δημοσιογραφικοί οραγνισμοί (Al Jazeera και Associated Press), το Ισραήλ δημοσιοποίησε στοιχεία και χάρτες. Με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να αποδείξει την ακρίβεια των στόχων των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων αλλά και το γεγονός πως η Χαμάς σκόπιμα και συστηματικά τοποθετεί στρατιωτικούς στόχους σε περιοχές όπου υπάρχουν για παράδειγμα σχολεία ή νοσοκομεία. «Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και ειδικά η Πολεμική Αεροπορία, δίνουν υπέρτατη σημασία στην ακρίβεια και στον περιορισμό της ζημιάς στους πολίτες». Οι χάρτες απεικονίζουν την ακρίβεια του στόχου στις τοποθεσίες όπου βρίσκονται τα ανοίγματα των τούνελ της Χαμάς σε πυκνοκατοικημένες περιοχές καθώς και το πριν και το μετά της επίθεσης των ισραηλινών δυνάμεων.

