Ισραήλ νεκροί: Μωράκι ανασύρθηκε από τα ερείπια – Σκοτώθηκαν 10 μέλη της οικογένειας

Ένα μωράκι πέντε μηνών, που φέρεται να βρέθηκε δίπλα από τη σορό της νεκρής μητέρας του, ανασύρθηκε από ερείπια στη Γάζα μετά από βομβαρδισμό που πραγματοποίησαν εχθές το βράδυ οι Ισραηλινές δυνάμεις. Σύμφωνα με την Daily Mail, το χτύπημα των πολεμικών αεροσκαφών του Ισραήλ ξεκλήρισε μια οικογένεια που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις του καταυλισμού προσφύγων Αλ Σάτι στην περιοχή.

Δέκα άτομα από την ίδια οικογένεια έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων δυο γυναικών και οκτώ παιδιών. Φωτογραφίες που δημοσιεύουν τα διεθνή ΜΜΕ δείχνουν νοσοκόμες να κρατούν το αγοράκι στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα, μετά τη διάσωσή του από τα ερείπια του τριώροφου κτιρίου όπου βρισκόταν η άτυχη οικογένεια, και το οποίο κατέρρευσε μετά το ισραηλινό χτύπημα.

A Palestinian family recorded the horrifying moments of Israel’s air strikes near their home in the northern part of the besieged Gaza pic.twitter.com/7PtlQkWnBw

Footage shows Israel’s Iron Dome missile-defense system intercepting rockets Thursday night. More than 160 rockets were fired into Ashkelon from Gaza overnight, local news reported. pic.twitter.com/SI0hDtDUfy

Palestinians have thrown rocks at Israeli forces in the occupied West Bank, as fighting escalates in the region.

Read more about the Israel-Gaza conflict: https://t.co/muxynLmcCv pic.twitter.com/LFbKKAljke

