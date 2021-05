Δήμος Διονύσου: Σεμινάρια Ιστορίας της Τέχνης

Το επόμενο σεμινάριο Ιστορίας Τέχνης του Δήμου Διονύσου, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τη Δευτέρα 17 Μαΐου στις 19:30 με τη Βασιλίκα Σαριλάκη, είναι αφιερωμένο σε ένα έντονα εκφραστικό και συγκινητικό ζωγράφο, έναν εξαιρετικά δημοφιλή κι ανθρωπιστή καλλιτέχνη, τον Vincent Van Gogh. Ο κόσμος ενθουσιάζεται όταν ακούει Van Gogh. Δεν θέλει να δει απλώς τα έργα του,θέλει να κολυμπήσει κυριολεκτικά σ΄αυτά. Η τελευταία πανοραμική έκθεση με προβολές των έργων του στο Παρίσι, η τελευταία πριν την πανδημία, έκοψε 2 εκατομμύρια εισιτήρια! Τώρα η ίδια έκθεση θα κυκλοφορήσει σε 16 πόλεις της Αμερικής κι αυτή τη στιγμή προβάλλεται στο Μαϊάμι (επισκεφτείτε το σύνδεσμο Beyond Van Gogh in Miami: An Immersive Experience – YouTube)

Τα λόγια είναι περιττά για αυτό το μεγαλειώδη ζωγράφο που νομίζουμε πως ξέρουμε όλοι, αλλά στην πραγματικότητα αγνοούμε πάρα πολλά πράγματα για αυτόν, καθώς είναι ευρύτερα γνωστά μόνον 15 περίπου έργα του, από τα 900 εξαιρετικά ζωγραφικά του έργα κι άλλα τόσα σχέδια και χαρακτικά του.

Μια προσπάθεια που αξίζει

Για τον Van Gogh αξίζει η προσπάθεια προκειμένου να τα δούμε όλα αναλυτικά και να ξεδιαλύνουμε όλους αυτούς τους μύθους που παραμορφώνουν κυριολεκτικά την πραγματική ανάγνωση του έργου του. Ότι τάχα ήταν τρελός, ότι πέθανε άσημος, ότι ήταν πάντα πάμφτωχος κι απομονωμένος από τους άλλους καλλιτέχνες, ότι ήταν αυτοδίδακτος και δεν είχε πάει σε ακαδημία ζωγραφικής κι άλλα. Αντιθέτως, η αέναη έρευνα γύρω από την ζωή του και τα έργα του ανατρέπει συνεχώς αυτούς τους μύθους. Ακόμη κι η φωτογραφία των παιδικών του χρόνων που θεωρούσαν όλοι για 50 χρόνια πως ήταν δική του αποκαλύφθηκε το 2018 από την εφημερίδα «The Guardian» πως ανήκε στον αδελφό του Theo!

Επίσης είναι περιττό να αναφερθεί πως δεν απαιτείται καμία επικαιρότητα για να ασχοληθούμε μαζί του, καθώς είναι διαχρονικά επίκαιρος! Όμως δεν μπορούμε παρά να αναφερθούμε και στην τρέχουσα έκθεση του Μουσείου Καλών Τεχνών του Houston που παρουσιάζει την επιρροή του Van Gogh στα έργα του Hockney. Για να δείτε το αφιέρωμα θα πρέπει να συνδεθείτε με το link που ακολουθεί: