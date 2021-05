Friends Reunion: Το πρώτο teaser κυκλοφόρησε, ποιοι θα εμφανιστούν σαν guests

Η σειρά Friends ή αλλιώς «Τα Φιλαράκια», όπως είναι γνωστή στην Ελλάδα, που έχει σπάσει τα ταμεία και ήταν η πιο δημοφιλής την δεκαετία του 1990, επιστρέφει. Μετά από 17 χρόνια, θα ξαναδούμε νέο επεισόδιο στις οθόνες μας, στις 27 Μαΐου 2021. Το special episode, που θα είναι στην ουσία ένα Reunion, θα έκανε πρεμιέρα το 2020 στο HBO Max, πράγμα που δεν έγινε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Στο επεισόδιο θα δούμε τους αγαπημένους κλασικούς χαρακτήρες, Ρέιτσελ Γκριν, Φοίβη Μπουφέ, Τσάντλερ Μπίνγκ, Ρος και Μόνικα Γκέλερ, και φυσικά Τζόι Τριμπιάνι. Μαζί τους θα εμφανιστούν σαν guest stars, πολλά γνωστά ονόματα του χώρου της υποκριτικής και όχι μόνο. Το αποτέλεσμα αναμένεται να είναι τρομερό, και περιμένουμε με αγωνία να έρθει η μέρα αυτή.

Το Friends ήταν διαθέσιμο στο Netflix, αλλά η HBO αγόρασε τα δικαιώματα του για 425 εκατομμύρια δολάρια. Η HBO Max ανέφερε ότι θα εμφανιστούν στο επεισόδιο περισσότεροι από 15 διασημότητες ως γκεστ. Συμπεριλαμβάνονται οι ηθοποιοί της αρχικής σειράς των «Friends»,Τομ Σέλεκ (που υποδύεται τον Ρίτσαρντ) και της Μάγκι Γκουίλερ (που υποδύεται την Τζάνις) και άλλων, όπως ο Βρετανός ποδοσφαιριστής Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο ηθοποιός της σειράς Game of Thrones, Κιτ Χάριγκτον και η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαλάλα Γιουσαφζάι.

Το teaser που ανέβασε η Τζένιφερ Άνιστον

Το επεισόδιο θα έχει τον τίτλο “The One Where They Get Back Together”, και δυστυχώς δεν θα είναι μια επανεμφάνιση των χαρακτήρων σε ένα νέο επεισόδιο. Πρόκειται για μια συγκέντρωση των ηθοποιών που τους ενσάρκωσαν σε μια επετειακή «μάζωξη». Ουσιαστικά το καστ θα μαζευτεί τον κλασικό καναπέ, θα μιλούν και θα αναπολούν τις παλιές καλές στιγμές. Την χαρά της δεν έκρυψε η Τζένιφερ Άνιστον, που μας συγκίνησε με μια ανάρτηση στο Instagram.

Το teaser trailer δεν μας έδωσε παραπάνω πληροφορίες για το πρόκειται να δούμε, καθώς διακρίνουμε μόνο τα γυρισμένα κεφάλια της παρέας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να μην παραδεχτούμε ότι μας δημιουργήθηκε μια νοσταλγία και ένα αίσθημα συγκίνησης, όταν τους είδαμε αγκαλιασμένους ξανά.

Το πρώτο Trailer

Σε συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγο καιρό, ο Ντέιβιντ Σουίμερ, ή αλλιώς ο Ρος, είχε αποκαλύψει ότι τα γυρίσματα θα γίνουν στο Λος Άντζελες. «Επιτέλους βρέθηκε ένας τρόπος για να μπορέσουμε να κάνουμε γυρίσματα με ασφάλεια. Μάλιστα, προστέθηκαν κι αρκετές εξωτερικές σκηνές για αυτόν ακριβώς το λόγο. Το πρωτόκολλο δεν επέτρεπε να είμαστε συνεχώς στο στούντιο…». Η Κοξ, Μόνικα, δήλωσε ότι νιώθει «ευλογημένη για την επανένωση με τους φίλους μου (my Friends)… και (είπε ότι) είναι καλύτερα από ποτέ». Και εμείς αναμένουμε με αγωνία τι θα παρακολουθήσουμε!

Τι δεν γνωρίζαμε

Οι Κάουφμαν και Κρέιν, όταν άρχιζαν να αναπτύσσουν την σειρά το 1993, την είχαν αρχικά ονομάσει Insomnia Cafe. Ακολούθησαν οι τίτλοι Six of One και Friends Like Us και αλλαγές στο σενάριο.