Ιερουσαλήμ – Τούρκοι: Άγριο ξύλο σε δημοσιογράφους του Anadolou

Το μεγαλύτερο κρατικό ειδησεογραφικό δίκτυο της Τουρκίας Anadolu κάλεσε την Τετάρτη άλλα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων να δείξουν αλληλεγγύη καταγγέλλοντας “βίαιες επιθέσεις της ισραηλινής αστυνομίας σε δημοσιογράφους στην Ιερουσαλήμ“. “Ενώ ασκούσαν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα, τέσσερις από τους δημοσιογράφους μας υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς. Οι δημοσιογράφοι μας που καταγράφουν τα γεγονότα επί τόπου ενώ τηρούν τις αρχές της δημοσιογραφίας αντιμετωπίζουν μια τρομακτική κατάσταση”, δήλωσε ο Σερντάρ Καραγκόζ, γενικός διευθυντής της Υπηρεσίας Anadolu, στο μια επιστολή προς άλλα πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Καραγκόζ προέτρεψε τους διεθνείς συναδέλφους να παραμείνουν σε αλληλεγγύη μαζί του, καθώς ο οργανισμός του Anadolu,είπε, ασκεί τα βασικά δημοσιογραφικά του καθήκοντα “σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς”. Τα περιστατικά έγιναν τις προηγούμενες μέρες στο Τέμενος Αλ Άκσα όταν οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας προσπάθησαν να απομακρύνουν από εκεί τον κόσμο με τους τούρκου δημοσιογράφους να προβάλουν αντίσταση, ενώ σύμφωνα με το Anadolu δύο δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες.

Anadolu Agency’s photojournalist Mostafa Alkharouf was shot in the back with a plastic bullet by Israeli security forces pic.twitter.com/zfbflLN1Be

Anadolu Agency’s photojournalist Mostafa Alkharouf was also shot in the back with a plastic bullet by Israeli security forces.

Anadolu Agency’s cameraman Fayiz Abu Rumeyle was shot in his right leg with a plastic bullet by policehttps://t.co/RTUY3FmBJF pic.twitter.com/S72XTE4fFJ

