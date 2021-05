Ιερουσαλήμ – Παλαιστίνη τώρα: Σκηνικό ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι ρουκέτες συνέχισαν να εκτοξεύονται στη διάρκεια της νύχτας από Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του νότιου τμήματος της χώρας. «Από τις 18:00 τη Δευτέρα, τρομοκρατικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας εκτοξεύουν ρουκέτες εναντίον ισραηλινών αμάχων. Ασταμάτητα. Η ώρα είναι τώρα 04:00. Γίνονται επιθέσεις με ρουκέτες επί 10 ώρες», ανέφερε μέσω Twitter το ισραηλινό επιτελείο νωρίτερα σήμερα. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ο ισραηλινός στρατός καταμετρούσε 150 επιθέσεις με ρουκέτες. Δεκάδες εξ αυτών αναχαιτίστηκαν από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Σιδηρούς Θόλος, διαβεβαίωσε.

Τα ισραηλινά αντίποινα ήταν πολύνεκρα. Σε πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκαν τουλάχιστον 29 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους εννιά παιδιά, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Η εφημερίδα Jerusalem Post έκανε λόγο για οκτώ μέλη της Χαμάς νεκρά. Η ένταση ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους έχει φθάσει στο κόκκινο τις τελευταίες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο, εκατοντάδες άνθρωποι – τουλάχιστον 610, σύμφωνα με εκπρόσωπο της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου που επικαλέστηκε η εφημερίδα Αλ Κουντς – τραυματίστηκαν σε επεισόδια στην Ιερουσαλήμ, σε μια τοποθεσία που θεωρούν ιερή οι πιστοί τριών θρησκειών, το Όρος του Ναού, όπως το αποκαλούν οι Εβραίοι, ή Ευγενές Ιερό, όπως το ονομάζουν οι μουσουλμάνοι.

Άγνωστο αν αποσύρθηκαν οι δυνάμεις

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, εκπρόσωπος της Χαμάς απείλησε περί τα μεσάνυχτα ότι η ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης θα άρχιζε επιθέσεις ευρείας κλίμακας εάν οι δυνάμεις της ισραηλινής αστυνομίας δεν αποχωρούσαν από τον ιερό χώρο μέσα σε δύο ώρες. Αφού παρήλθε η προθεσμία που οριζόταν στο τελεσίγραφο, εκπρόσωπος της Χαμάς ανέφερε πως το σχέδιο επίθεσης ακυρώθηκε, διότι το Ισραήλ έκανε πίσω. Ωστόσο δεν έχει υπάρξει μέχρι εδώ καμία επιβεβαίωση πως αποσύρθηκαν δυνάμεις, της αστυνομίας ή άλλες, από την περιοχή αυτή της Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με παλαιστινιακό ραδιοφωνικό δίκτυο, αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ συνεχίζονταν όλη τη νύχτα σε πολλές πόλεις στη Λωρίδα της Γάζας. Οι πόλεις Ντάιρ αλ Μπάλα και Χαν Γιούνες υπέστησαν επανειλημμένα πλήγματα, όπως και η Τζαμπάλια.

when palestinians say we’re simultaneously fighting two enemies, not just the occupation, we mean our own government sends undercover policemen to pull guns on us for protesting in solidarity with jerusalem and national unity. pic.twitter.com/gKifTr8zH6 — 🇵🇸 (@palifidai) May 10, 2021

At least 20 Palestinians, including 9 children, are dead in an area of Gaza that was hit by Israeli airstrikes on Monday. The strikes were the latest escalation in violence amid ongoing protests against forced Palestinian evictions in Jerusalem. (warning: distressing) pic.twitter.com/iTRMe4qPna — NowThis (@nowthisnews) May 11, 2021

Νετανιάχου: Οποιος επιτίθεται θα πληρώσει βαρύ τίμημα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου έστειλε σαφέστατο μήνυμα στην Χαμάς μετά τις ρουκέτες: «Όποιος επιτίθεται θα πληρώνει βαρύ τίμημα».

Το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, ξεπέρασε «μια κόκκινη γραμμή» εκτοξεύοντας ρουκέτες προς το Ισραήλ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, υποσχόμενος ότι θα δοθεί ισχυρή απάντηση από το εβραϊκό κράτος. Και φυσικά η απάντηση ήρθε με τις αεροπορικές επιδρομές. Την ίδια ώρα, ο Μαχμούτ Αμπάς ανακοίνωνε την αναβολή των εκλογών στην Παλαιστίνη, κατηγορώντας το Ισραήλ για τα αιματηρά γεγονότα.

Zionist’s crimes are endless and they increase every day. Eventually, the day will come when Jerusalem gets free by freedom lovers.

Inshallah.#FreePalestine#TerroristCampIsrael pic.twitter.com/mxRWpEJfCH — بنت علی (@BaynteAli) May 11, 2021

BREAKING: an Israeli settler-terrorist shot and killed a Palestinian protester. (via Quds News) pic.twitter.com/ckrcSK4mZD — CJ Werleman (@cjwerleman) May 10, 2021

Οι διεθνείς αντιδράσεις

Η κλιμάκωση της έντασης στην Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας κινητοποίησε την διεθνή κοινότητα που πήρε θέση στο ζήτημα. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι οι επιθέσεις με ρουκέτες από τη Γάζα εναντίον του Ισραήλ πρέπει να σταματήσουν αμέσως και προέτρεψε όλες τις πλευρές να λάβουν μέτρα για την αποκλιμάκωση των εντάσεων. Η «έξαρση της βίας πρέπει να σταματήσει αμέσως», τόνισε χθες εκπρόσωπος του επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Τζουζέπ Μπορέλ και πρόσθεσε: «Οι εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του άμαχου πληθυσμού στο Ισραήλ είναι εντελώς απαράδεκτες και τροφοδοτούν την κλιμάκωση».

Η Γαλλία προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος για «ευρεία κλιμάκωση» της βίας στη Μέση Ανατολή, μετά τις νέες συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών αστυνομικών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν «τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση». Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι οι ταραχές «ενέχουν τον κίνδυνο μιας ευρείας κλιμάκωσης». «Η Γαλλία καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν κάθε πρόκληση, ώστε να επιστρέψει η ηρεμία το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε χθες Δευτέρα εκτάκτως προκειμένου να συζητήσει τα βίαια επεισόδια στην Ιερουσαλήμ, αλλά χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα καμία ανακοίνωση, καθώς οι ΗΠΑ έκριναν ότι το να υπάρξει κάποιο «δημόσιο μήνυμα δεν θα ήταν πρόσφορο σε αυτό το στάδιο», ανέφεραν διπλωματικές πηγές. Κατόπιν νέων διαβουλεύσεων για το ενδεχόμενο να δημοσιοποιηθεί ανακοίνωση που θα καλεί σε αποκλιμάκωση στην Ιερουσαλήμ, αρκετοί διπλωμάτες σημείωσαν πως δεν επρόκειτο να υπάρξει τέτοια, χθες τουλάχιστον. Οι ΗΠΑ μάλιστα είχαν εξηγήσει στους 14 εταίρους τους στο ΣΑ, στη διάρκεια κλειστής βιντεοδιάσκεψης, ότι «εργάζονται στους διαδρόμους» για να ηρεμήσει η κατάσταση και ότι «δεν είναι σίγουρες ότι σε αυτό το στάδιο μια ανακοίνωση θα βοηθούσε».

“Clashes between Palestinians and Israeli forces?” No. Here is what is really happening in Jerusalem https://t.co/P0KtmnaCyc pic.twitter.com/SwXjbIXbic — TRT World (@trtworld) May 11, 2021

Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας: Εκφράζουμε την βαθύτατη ανησυχία μας

Την ανησυχία του εξέφρασε και το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας καλώντας τα εμπλεκόμενα μέρη να απόσχουν από τη χρήση βίας. Αναλυτικά στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ τονιζόταν: «Η Ελλάδα εκφράζει την βαθύτατη ανησυχία της για τα βίαια επεισόδια που έλαβαν χώρα στα Ιεροσόλυμα τις τελευταίες ημέρες και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό εκατοντάδων ανθρώπων, ορισμένοι εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα απευθύνει έκκληση προς όλες τις πλευρές προκειμένου να απόσχουν από τη χρήση βίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κλιμάκωση».

Στο στόχαστρο της Τουρκίας το Ισραήλ

Η Τουρκία και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που είναι γνωστό ότι θέλουν να έχουν λόγο στον αραβικό κόσμο πήραν αμέσως θέση υπέρ των Παλαιστινίων και έβαλαν στο στόχαστρο το Ισραήλ. Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε χαρακτηρίσει το Σάββατο το Ισραήλ «κράτος τρομοκράτη». «Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει να επιτίθεται εναντίον των Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ και να εμποδίσει τους κατακτητές και τους εποίκους να εισέρχονται στο άγιο Τζαμί (του αλ-Ακσα)», δήλωσε στο Twitter ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν, αποδίδοντας στις ισραηλινές αρχές «όλη την ευθύνη για τις βιαιότητες». «Ο κόσμος οφείλει να δράσει για να βάλει τέλος σ’ αυτή την ατελείωτη ισραηλινή επίθεση εναντίον μη ένοπλων πολιτών στη γη τους», πρόσθεσε.

Στην Τουρκία μάλιστα έγιναν και χθες διαδηλώσεις κατά των Ισραηλινών. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Άγκυρα στην Τουρκία και το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη για να διαδηλώσουν εναντίον των ισραηλινών ενεργειών κατά των Παλαιστινίων.

