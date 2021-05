Μετακινήσεις εκτός νομού 14 Μαΐου: Συνεχίζεται η άρση μέτρων, τα επόμενα σχέδια

Τα βήματα προς την ελευθερία από τα μέτρα κατά του κορωνοϊού συνεχίζονται, καθώς σε σειρά μπαίνουν από αύριο οι μετακινήσεις, τα SMS και η παράταση του ωραρίου κυκλοφορίας. Η Κυβέρνηση αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις σήμερα 11 Μαΐου σχετικά με την απελευθέρωση των μετακινήσεων από νομό σε νομό, το νέο ωράριο, αλλά τα SMS. Οπως όλα δείχνουν, οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις θα είναι ελεύθερες από τις 14 Μαΐου, μία ημέρα νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Αυτοί που θα θελήσουν να ταξιδέψουν εκτός του νομού που διαμένουν θα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Σε όσους θέλουν να ταξιδέψουν στην ηπειρωτική χώρα

Σε όσους θέλουν να ταξιδέψουν στα νησιά

Στην πρώτη περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, θα ισχύει ισχυρή σύσταση, αλλά όχι υποχρέωση, για διενέργεια self test ή μοριακού τεστ πριν από το ταξίδι τους. Ολα δείχνουν επίσης ότι οι πολίτες αυτοί θα μπορούν να χρησιμοποιούν και τις βεβαιώσεις του εμβολιασμού τους.

Για μετακίνηση στα νησιά, ωστόσο, ενδέχεται να είναι υποχρεωτική η διενέργεια self test ή pcr 72 ώρες πριν από το ταξίδι. Και στην περίπτωση αυτή οι εμβολιασμένοι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν πιστοποιητικό εμβολιασμού. Η υποχρέωση θα αφορά τόσο τα ακτοπλοϊκά όσο και τα αεροπορικά ταξίδια.

Τι θα γίνει με SMS, click away και click in shop

Στο τραπέζι των συζητήσεων των λοιμωξιολόγων αναμένεται να πέσει την τρέχουσα εβδομάδα το νέο καθεστώς λειτουργίας του λιανεμπορίου, μετά το άνοιγμα του τουρισμού στις 15 Μαΐου. Οπως έχει τονιστεί από το κυβερνητικό επιτελείο, η πρόταση προς την επιτροπή των εμπειρογνωμόνων είναι να «τελειώσουν» τα click away και click in shop. Ετσι, φαίνεται πως αύριο ενδέχεται να ανακοινωθεί το τέλος των SMS στο 13033 για τις μετακινήσεις και των SMS στο 13032 για το λιανεμπόριο και τα πολυκαταστήματα στο 13032. Μαζί θα έρθει και το τέλος για τις αγορές στα μαγαζιά με τις μεθόδους click inside και click away.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης, είχε πει μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ότι τα SMS για τις μετακινήσεις τελειώνουν το προσεχές Σάββατο. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στο ωράριο κυκλοφορίας και είπε ότι θα παραταθεί κατά μία ώρα (ως τώρα είναι μέχρι τις 23:00), ενώ μια μέρα νωρίτερα, στις 14 Μαΐου, θα καταργηθεί το ραντεβού για τα ψώνια. Σενάρια αναφέρουν πάντως, ότι το ωράριο κυκλοφορίας ίσως να παραταθεί ακόμα και έως τις 12.30, και αντίστοιχα θα παραταθεί και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης.

Τι ισχύει για τους τουρίστες

Οι ανακοινώσεις για το άνοιγμα του τουρισμού θα γίνουν πιθανότατα την Πέμπτη από τον αρμόδιο υπουργό Χάρη Θεοχάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι τουρίστες θα μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα είτε με μοριακό τεστ 72 ωρών, είτε με πιστοποιητικό εμβολιασμού. Οι τουρίστες θα πρέπει να έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου και να έχουν περάσει 14 ημέρες από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης. Το αρνητικό τεστ ή το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα μπορεί να αναρτάται σε ψηφιακή πλατφόρμα.

Θετικά τα μηνύματα από εστίαση και παραλίες

Το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν το πρώτο με ανοικτή την εστίαση και ανοικτές τις οργανωμένες παραλίες, με τα μηνύματα που έρχονται από τους επιχειρηματίες να είναι ιδιαίτερα θετικά. Αυτό που ικανοποιεί μέχρι στιγμής, πάντως, την Κυβέρνηση και τους λοιμωξιολόγους είναι το γεγονός ότι δεν υπήρξε καταστρατήγηση των μέτρων που βρίσκονται σε ισχύ για την πανδημία. Το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο μάλιστα, ήταν ένα πρώτο κρας τεστ ενόψει και του ανοίγματος του τουρισμού στις 15 Μαΐου.

Άνοιξαν νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, φροντιστήρια

Από χθες λειτούργησαν και πάλι διά ζώσης νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια, με τα self test να αποτελούν το όπλο για την επιστροφή στα θρανία, όπως έγινε και με τα λύκεια τον Απρίλιο. Επίσης, επαναλειτούργησαν τα διά ζώσης τμήματα φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών που σχετίζονται με τη διενέργεια εξετάσεων, όπως οι Πανελλήνιες και οι εξετάσεις τίτλων επάρκειας ξένων γλωσσών, όπως και τα διοικητικά δικαστήρια, καθώς και ορισμένες διαδικασίες σε πολιτικά και ποινικά δικαστήρια.

Τι ανοίγει στη συνέχεια

Το αμέσως επόμενο διάστημα ανοίγουν μουσεία, ωδεία. Θα γίνει επανεκκίνηση για πρακτικές σε κλινικές, σε εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και Κολέγια. Θα ξεκινήσει η διά ζώσης επαναλειτουργία σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Θα ανοίξουν τα θερινά σινεμά και θα ξεκινήσουν και τα ζωντανά θεάματα και ακροάματα σε υπαίθριους χώρους.

Στις 14 Μαΐου ανοίγουν τα μουσεία, βάσει του υφιστάμενου υγειονομικού πρωτοκόλλου.

Στις 17 Μαΐου επαναλειτουργούν τα ωδεία με αναλογία 1:1

Στις 17 Μαΐου γίνεται επανεκκίνηση σε πρακτικές, κλινικές και οι εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια, ενώ επιτρέπεται η διά ζώσης επαναλειτουργία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας.

Στις 21 Μαΐου ξεκινούν τα θερινά σινεμά και οι κινηματογραφικές προβολές σε υπαίθριους χώρους με πληρότητα 75%, ενώ τα ζωντανά θεάματα και ακροάματα σε υπαίθριους χώρους επανεκκινούν στις 28 Μαΐου. Όπως διευκρίνισε ο κ. Χαρδαλιάς, αυτό αφορά μόνο καθήμενους, όχι όρθιους, με σταθερό ποσοστό πληρότητας 50%, με συγκεκριμένη ταξιθεσία.

Αναμονή για τα γυμναστήρια

Επανεκκίνηση έγινε και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, ενώ σειρά θα πάρουν και τα γυμναστήρια. Οπως ανέφερε το υφυπουργείο Αθλητισμού για τα ιδιωτικά γυμναστήρια. Τα μέλη της υποεπιτροπής αθλητισμού θα μελετήσουν το υγειονομικό πρωτόκολλο που έχει κατατεθεί στη ΓΓΑ για παρατηρήσεις, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες επανέναρξής τους (πιθανότατα από τις 17 Μαΐου), π.χ. στην αρχή πιλοτικά μόνο με εμβολιασμένους πολίτες, και να γίνει εισήγηση στην Επιτροπή Λοιμωξιολόγων.