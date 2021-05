Ελλάδα – ΗΠΑ σχέσεις: «Ο Μπάιντεν θέλει να ανέβουν επίπεδο»

O Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, κ. Τζέφρι Πάιατ, συνομίλησε με την δημοσιογράφο Μαριάννα Κακαουνάκη στo πλαίσιo του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το οποίο τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Ο Πρέσβης των ΗΠΑ είπε ότι εντυπωσιάστηκε από το πως η Συνθήκη των Πρεσπών άλλαξε την γεωπολιτική της περιοχής αλλά και πόσο γρήγορα αυτό συνέβη. «Δεν πίστευα πόσο γρήγορα και θετικά θα εξελίσσονταν τα πράγματα», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην νέα αμερικανική διακυβέρνηση Μπάιντεν και στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας, τόνισε ότι και ο Πρόεδρος Μπάιντεν και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κ. Μπλίνκεν γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και μάλιστα αναφέρθηκε στην πολύ θερμή συνομιλία του κ. Μπάιντεν με τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης την 25η Μαρτίου, αλλά και το μήνυμά του κ. Μπάιντεν για το Ορθόδοξο Πάσχα. «Ο Πρόεδρος Μπάιντεν θέλει οι σχέσεις των δύο χωρών να ανέβουν επίπεδο», τόνισε.

«Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός στρατηγικός μας εταίρος στο ΝΑΤΟ και παίζει σημαντικό ρόλο, μαζί με τους υπόλοιπους ευρωπαίους εταίρους μας στην προσπάθεια να ενθαρρύνουμε την Κίνα να παίζει με κανόνες στην εξωτερική πολιτική», είπε ο κ. Πάιατ. Σχολιάζοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη είπε ότι έχει ανεβάσει πολύ τον πήχη στα θέματα ενέργειας, άμυνας αλλά και αυτά που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

