Ρουμανία εμβολιασμοί: Το «Κάστρο του Δράκουλα» αλλάζει για τη μάχη κατά του κορονοϊού

Στο πλαίσιο της επιτάχυνσης της εμβολιαστικής διαδικασίας στη Ρουμανία, πάρθηκε μια πρωτοποριακή απόφαση, που έχει ξαφνιάσει τους τουρίστες, αλλά και τους ίδιους τους πολίτες της χώρας. Συγκεκριμένα, ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της χώρας, το κάστρο Μπραν, ή αλλιώς το «Κάστρο του Δράκουλα» μετατράπηκε το περασμένο σαββατοκύριακο σε προσωρινό κέντρο εμβολιασμού. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, οι επισκέπτες του θα μπορούν να εμβολιαστούν και να θαυμάσουν το ξεχωριστό αξιοθέατο.

«Φωλιασμένο σε μια κοιλάδα στα Καρπάθια Όρη, το κάστρο Μπραν έχει συνδεθεί με τον Ρουμάνο πρίγκιπα του 15ου αιώνα Βλαντ Τσέπες, γνωστό και ως “Παλουκωτή”, παρόλο που εκείνος δεν έμεινε ποτέ εδώ. Ο συγγραφέας του “Δράκουλα” Μπραμ Στόκερ πιστεύεται ότι εμπνεύστηκε από τον Βλαντ και από περιγραφές του Κάστρου Μπραν κατά τη συγγραφή της νουβέλας του το 1987, η οποία αποτέλεσε θεμέλιο της σύγχρονης λογοτεχνίας των βαμπίρ», αναφέρει το δημοσίευμα του AFP για το ιστορικό κάστρο.

Visitors to Romania’s forbidding Bran Castle, widely known as the inspiration for the lair of Dracula, are being jabbed with needles rather than vampiric fangs this weekend in a coronavirus vaccination drive 💉 🧛 https://t.co/YPIC9exC6E pic.twitter.com/UCmqRY6fnG

Η ρουμανική κυβέρνηση χρησιμοποιεί διάφορες στρατηγικές, όπως 24ωρους «μαραθωνίους εμβολιασμού» σε σημαντικές τοποθεσίες, όπως η Εθνική Βιβλιοθήκη, ώστε όποιος επιθυμεί να εμβολιαστεί, να μπορεί να προσέλθει άμεσα. «Αυτά τα κέντρα είναι για όσους θέλουν να εμβολιαστούν αλλά δεν τους αρέσει η ιδέα να κλείσουν ραντεβού online» εξήγησε η διευθύντρια του νοσοκομείου Marius Nasta στο AFP. «Ήρθα να επισκεφτώ το κάστρο με τους δικούς μου και όταν είδα την αφίσα μάζεψα το κουράγιο μου και συμφώνησα να εμβολιαστώ» δήλωσε ο 39χρονος μηχανικός Liviu Necula.

Τα άτομα που έκαναν το εμβόλιο έλαβαν ένα πιστοποιητικό που αναγνωρίζει «την τόλμη και την υπευθυνότητά τους» και υπόσχεται ότι «θα είναι ευπρόσδεκτοι στο κάστρο για τα επόμενα 100 χρόνια». Επίσης, τους προσφέρθηκε ως δώρο μια δωρεάν ξενάγηση στον «θάλαμο βασανιστηρίων».

The castle that may have inspired Bram Stoker’s “Dracula” is now offering free vaccines to tourists. Romania’s Bran Castle will offer shots every weekend in May, along with free admission to its medieval torture exhibit. https://t.co/Rik1q9Mb0f pic.twitter.com/i466n9Wsdd

— CBS News (@CBSNews) May 10, 2021