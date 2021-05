Ιερουσαλήμ επεισόδια: Εκατοντάδες οι τραυματίες, βίντεο που “κόβουν το αίμα”

Εκατοντάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τις συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων προσκυνητών και της ισραηλινής αστυνομίας στην πλατεία Τεμενών στην Ιερουσαλήμ. Η παλαιστινιακή οργάνωση της Ερυθράς Ημισελήνου δήλωσε ότι περισσότεροι από 275 Παλαιστίνιοι προσκυνητές τραυματίστηκαν και τουλάχιστον 205 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από τα βίαια επεισόδια στο Τέμενος Αλ Άκσα, που βρίσκεται σ’ ένα σύμπλεγμα ιερό τόσο για τους μουσουλμάνους όσο και τους Εβραίους. Αρκετοί βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ η αστυνομία κάνει λόγο για 12 αστυνομικούς τραυματισμένους. Περίπου στις 7 το πρωί τοπική ώρα, όπως μεταδίδει το Sky News αξιωματικοί άρχισαν να ρίχνουν δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης κάποιες από τις οποίες προσγειώθηκαν μέσα στο συγκρότημα του τζαμιού, ενώ οι προσκυνητές από την πλευρά του πετούσαν πέτρα και άλλα αντικείμενα σε έναν παρακείμενο δρόμο όπου χιλιάδες Ισραηλινοί Εβραίοι είχαν συγκεντρωθεί για να προσευχηθούν.

This is how a nation acts when it suffers no consequences. This is how a people act when they are backed by their fascist state. pic.twitter.com/6fR4MLTg02

Israeli citizen runs over a Palestinian at Lion’s Gate in occupied Jerusalem.

“Look how they are firing at us. How can we live? How can we live?”

Hundreds of Palestinians hurt during the weekend after armed Israeli police confront protesters outside occupied East Jerusalem’s Old City ⤵️ pic.twitter.com/D8QPEO3QOT

