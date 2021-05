Γέννα σε αεροπλάνο: Έφερε στον κόσμο το μωρό της εν ώρα πτήσης

Η Λαβίνια «Λάβι» Μούνγκα διένυε την 29η εβδομάδα κύησης. Το μωρό αποδείχτηκε βιαστικό, ωστόσο, κι εκεί, κάπου μεταξύ Σολτ Λέικ Σίτι και Χονολουλού, σήμανε συναγερμός στην πτήση. Και η έκκληση από τα μικρόφωνα του αεροσκάφους για τυχόν ύπαρξη γιατρού στην πτήση, είχε αναπάντεχα αποτελέσματα.

«Περίπου στα μισά της πτήσης υπήρξε επείγουσα ανακοίνωση. Το έχω ζήσει ξανά στο παρελθόν να ρωτούν αν υπάρχει γιατρός στην πτήση. Ωστόσο, η ανακοίνωση αυτή είχε κάτι το εξαιρετικά επείγον» εξηγεί ο γιατρός Ντέιλ Γκλεν. Ωστόσο, εκτός από αυτόν, στην πτήση επέβαιναν και τρεις μαίες της ΜΕΘ νεογνών στο νοσοκομείο του Κάνσας Σίτι.

Και οι τέσσερις ρίχτηκαν στη δράση. Χωρίς ειδικό εξοπλισμό, επιστράτευσαν τη δημιουργικότητά τους: Χρησιμοποίησαν κορδόνια για να κόψουν και να δέσουν τον ομφάλιο λώρο και ένα smartwatch για να μετρήσουν τους παλμούς του μωρού. «Προσπαθούσαμε όλοι να δουλέψουμε σε ένα πολύ μικρό, στριμωγμένο χώρο στο αεροπλάνο, κάτι που από μόνο του ήταν μια πρόκληση. Όμως, η ομάδα λειτούργησε εξαιρετικά» σημειώνει ο Γκλεν.

Συνεπιβάτης κατέγραψε και πόσταρε στο TikTok τη στιγμή της ανακοίνωσης από τον πιλότο των ευχάριστων νέων, αλλά και το κλάμα του βιαστικού μικροσκοπικού ταξιδιώτη όταν, τρεις ώρες μετά κι έπειτα από την προσγείωση στη Χονολουλού, τραυματιοφορείς αποβίβασαν τη νέα μητέρα από το αεροσκάφος. «Είχαμε βουρκώσει όλοι. Μας αποκάλεσε οικογένεια και μας είπε πως ήμασταν όλες θείες του μικρού. Ήταν τόσο όμορφο να τους βλέπουμε ξανά» σημείωσε μια από τις μαίες. Η μαμά του μωρού πήρε εξιτήριο, ωστόσο ο μικρός Ρέιμοντ θα παραμείνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεονγών όσο χρειαστεί.

Newborn Raymond Mounga has some new aunties and an uncle in Hawaii Pacific Health Dr. Dale Glenn and North Kansas City Hospital NICU Nurses Lani Bamfield, Amanda Beeding and Mimi Ho who helped with his unexpected delivery on a recent flight to Hawaii. https://t.co/CdGVOTXdpu pic.twitter.com/hh6VNRpbDl

— HawaiiPacificHealth (@hawaiipachealth) May 3, 2021