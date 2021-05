Drone στο γήπεδο: Viral ο… τσαντισμένος ποδοσφαιριστής

Ένα πρωτόγνωρο περιστατικό έλαβε χώρα σε αγώνα ποδοσφαίρου στην Αργεντινή. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Ροσάριο Σεντράλ – Νιούελς Ολντ Μπόις (τοπικό ντέρμπι του Ροσάριο) οπαδοί της γηπεδούχου έξω από το γήπεδο (ήταν κεκλεισμένων των θυρών το ματς) κατάφεραν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους… εντός του αγωνιστικού χώρου!

Πώς έγινε αυτό; Έστειλαν μέσα στο γήπεδο ένα drone με σημαία της Σεντράλ και συνθήματα κατά της Νιούελς. Ο Λούκας Γκάμπα της Σεντράλ έπιασε το drone και το οδήγησε εκτός αγωνιστικού χώρου, ωστόσο ο Πάμπλο Νέρες της φιλοξενούμενης δεν αντέδρασε και πολύ… ψύχραιμα!

Αφού το έσπασε πατώντας το με δύναμη με τα πόδια του, στη συνέχεια πέταξε και την μπάλα πάνω του. Η Νιούελς έχασε με 3-0.

Here's Pablo Pérez stamping on the Central drone at the start of the game 😂 #ClásicoRosarino pic.twitter.com/R0CKSJ1Y6S

— Newell's Old Boys – English (@Newells_en) May 3, 2021