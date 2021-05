Μπάιντεν – Τουρκία: Αλλαγή στρατηγικής της Ουάσιγκτον

Μετά το αμερικανικό «χαστούκι» στην Τουρκία, με την απόφαση του πρώτου Αμερικανού προέδρου στην ιστορία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων, τεράστια αίσθηση προκαλούν οι προτάσεις προς τον Τζο Μπάιντεν, για την στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει απέναντι στην Τουρκία, από το Εβραϊκό Ινστιτούτο Εθνικής Ασφάλειας της Αμερικής (JINSA).

Ειδικότερα, την αλλαγή στρατηγικής των ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο βλέπει η νέα αμερικανική διοίκηση την κυβέρνηση Ερντογάν, αναδεικνύει η πρόσφατη έκθεση (Μάρτιος 2021) του Ινστιτούτου JINSA, με τίτλο «Όχι πια πολύτιμη; Μια αμερικανική στρατηγική για μια μοναχική Τουρκία» («Precious No More? A U.S. Strategy for a Lonely Turkey»).

Στην έκθεση, η Τουρκία του Ερντογάν παρουσιάζεται ως δύναμη αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, που είτε πρέπει να υποχωρήσει από την επιθετικότητά της έναντι των ΗΠΑ και των συμμάχων της, είτε να πληρώσει ακριβό τίμημα, που θα περιλαμβάνει κυρώσεις αλλά και την περιθωριοποίησή της εντός του ΝΑΤΟ.

Δικαιολογημένες οι ανησυχίες Ελλάδας-Κύπρου

Αξιοσημείωτη είναι η σαφής αναφορά στην ανάγκη η Ουάσιγκτον να διαδραματίσει ρόλο συντονιστή, ώστε να αντιληφθούν όλοι οι εταίροι πως οι ανησυχίες της Ελλάδας και της Κύπρου για την τουρκική επιθετικότητα είναι δικαιολογημένες και ρεαλιστικές.

Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη παραίνεση προς την αμερικανική κυβέρνηση αποτελεί σαφή αιχμή για τη στάση που κρατούν ορισμένοι Ευρωπαίοι εταίροι έναντι των ελληνικών και κυπριακών ανησυχιών – για παράδειγμα, η γερμανική κυβέρνηση Μέρκελ – «χαϊδεύοντας» την τουρκική κυβέρνηση και παραπέμποντας διαρκώς στις καλένδες τις όποιες ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Τουρκίας.

Είμαι εδώ για να βοηθήσω

Η ψυχρή στάση του Τζο Μπάιντεν απέναντι στην Τουρκία φάνηκε από νωρίς. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι… «έστησε» τον Ερντογάν στο τηλέφωνο για περίπου τρεις μήνες, αλλά και η ανοιχτή στήριξη του Αμερικανού προέδρου στην Ελλάδα και την κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, ο Μπάιντεν, το βράδυ της 25ης Μαρτίου, με αφορμή της Επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης, που γιορτάζεται πανηγυρικά κάθε χρόνο και στο Λευκό Οίκο, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αφού τον προσκάλεσε να επισκεφθεί τις ΗΠΑ, του είπε χαρακτηριστικά: «Εάν χρειαστείς κάτι, να με πάρεις τηλέφωνο. Είμαι εδώ για να βοηθήσω».

Τα καψόνια Μπάιντεν στον Ερντογάν

Σαν να μην έφτανε στον Ερντογάν η ψυχρολουσία της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων, που του ανακοίνωσε τηλεφωνικώς ο πρόεδρος Μπάιντεν, όπως φαίνεται, συνεχίζονται τα καψόνια της αμερικανικής κυβέρνησης στον «σουλτάνο».

Στο…περίμενε έχουν εδώ και τρεις μήνες οι ΗΠΑ το νέο Τούρκο πρέσβη, Χασάν Μουράτ Μερτζάν, ο οποίος στις 24 Φεβρουαρίου διορίστηκε από τον Ερντογάν πρέσβης στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με την τουρκική αντιπολίτευση.

Μάλιστα, φαίνεται ότι θα καθυστερήσει ακόμα περισσότερο η υποβολή των διαπιστευτηρίων του νέου πρέσβη της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον, καθώς ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, έχει ξεκαθαρίσει πως μέχρι οι S-400 να φύγουν από την Τουρκία, δεν θα προχωρήσει τίποτα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις!