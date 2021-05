Άγιο Φως Ιεροσόλυμα 2021: Η συγκλονιστική στιγμή της Αφής

Σε κλίμα κατάνυξης και λαμπρότητας, τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα η ιερουργία της Αφής του Αγίου Φωτός. Λίγο πριν από τις 14:00 το μεσημέρι, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Θεόφιλος Γ΄ εξήλθε του Παναγίου Τάφου κρατώντας σε κάθε του χέρι αναμμένα 33 κεριά και μετέδωσε το Άγιο Φως στους προσκυνητές που παρίσταντο για το «Δεύτε λάβετε Φως», καθώς και το μήνυμα της Ανάστασης στην ανθρωπότητα. Στο Ναό της Αναστάσεως επιτράπηκε να εισέλθουν οι ιερείς, οι επίτροποι και οι πιστοί που έχουν εμβολιαστεί.

Μετά την τελετή, ο Πατριάρχης θα παραδώσει το Άγιο Φως στον εκπρόσωπο της ελληνικής Πολιτείας, υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Βλάση, ενώ σε ειδικό φανάρι θα το μεταφέρει στην Αθήνα ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου. «Αποτελεί ύψιστη τιμή και ευλογία να παραλαμβάνεις το Άγιο Φως κατευθείαν από τον Πανάγιο Τάφο και να το φέρνεις στην Πατρίδα» έγραψε στο Twitter ο Κώστας Βλάσης.

The Patriarch in gold has encircled the Edicule (housing Jesus’ tomb) and has now entered the Edicule. Cheering is quieted, awaiting the holy fire. pic.twitter.com/KszJRJ7RFN

