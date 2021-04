Ισραήλ νεκροί: Τραγική κατάληξη στη θρησκευτική γιορτή του Λαγκ Μπα Όμερ

Τραγική κατάληξη είχε το θρησκευτικό φεστιβάλ των υπερορθόδοξων Εβραίων στο όρος Μερόν για τη του Λαγκ Μπα Όμερ η νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, καθώς είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 44 άνθρωποι. «Καταμετρήσαμε 38 νεκρούς επιτόπου, όμως έχουμε κι άλλους (τραυματίες που κατέληξαν) σε νοσοκομείο», δήλωσε εκπρόσωπος του κέντρου άμεσης βοήθειας Magen David Adom (MDA, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού). Από την πλευρά του το νοσοκομείο Ζιβ, ένα από αυτά στα οποία διακομίστηκαν δεκάδες από τα 100 και πλέον θύματα, ανέφερε πως καταμετρά έξι νεκρούς, κατά συνέπεια το σύνολο των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία ανέρχεται σε τουλάχιστον 44.

Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από μια εξέδρα που κατέρρευσε. Ωστόσο οι υπηρεσίες διάσωσης το απέδωσαν στον συνωστισμό του πλήθους. Στην εβραϊκή θρησκευτική γιορτή του Λαγκ Μπα Όμερ, γύρω από τον φερόμενο τάφο του ραβίνου Σιμόν Μπαρ Γιοχάι, που ήταν ταλμουδιστής του 2ου αιώνα μ.Χ. και στον οποίο αποδίδεται το Ζοχάρ, κεντρικό βιβλίο του εβραϊκού μυστικισμο βρισκόντουσαν πάνω απο 10.000 άτομα. Ωστόσο, σύμφωνα με τους διοργανωτές περισσότερα από 650 λεωφορεία ναυλώθηκαν από όλη τη χώρα μεταφέροντας περίπου 30.000 άτομα. Περίπου 5.000 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί για την ασφάλεια του προσκυνήματος.

Tragedy in Meron: MDA is fighting for the lives of dozens wounded, and will not give up until the last victim is evacuated.

38 are in critical condition and still in the field

6 in critical condition who were evacuated

18 injured severely

2 moderately

39 lightly pic.twitter.com/xUWStFYqQh

— Magen David Adom (@Mdais) April 30, 2021