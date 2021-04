Nomadland Ελλάδα: Πότε θα έρθει στις ελληνικές αίθουσες

Το Nomadland σάρωσε στα φετινά Oscars 2021 κατάφερε να κατακτήσει τρεις διακρίσεις: Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της Frances McDormand. Ακόμα μετράει μια διάκριση και στο Φεστιβάλ Βενετίας με την απονομή του Χρυσού Λέοντα. Στην Ελλάδα άνοιξε το 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και η πανελλήνια πρώτη προβολή της ταινίας της Chloe Zhao έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Όσοι δεν κατάφεραν να το δουν τότε, θα μπορέσουν να το απολαύσουν τον ερχόμενο Ιούνιο στα θερινά της πόλης.

Το Nomadland θα κυκλοφορήσει, από τη Feelgood, στις 10 Ιουνίου και πακέτο με την ταινία θα κυκλοφορήσει στα ελληνικά και το βιβλίο. Η ταινία της Αμερικανοκινέζας Chloe Zao είναι βασισμένη στο βιβλίο Nomadland: Surviving America in the 21st Century (H Χώρα των Νομάδων: Επιβιώνοντας στην Αμερική του 21ου Αιώνα) της Jessica Bruder. Το βιβλίο έχει ήδη λάβει διθυραμβικές κριτικές από κριτικούς και κοινό, κατακτώντας την 5η θέση στη λίστα Best Sellers Paperback Nonfiction των New York Times. Η ελληνική έκδοση του βιβλίου θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία στα τέλη Μαΐου, σε μετάφραση Γιώργου Παπαδημητρίου, από τις Εκδόσεις Κυψέλη.

Την μουσική υπογράφει ο Einaudi

Ο Ludovico Einaudi είναι αυτός που επιμελείται την μουσική, η οποία μαγεύει και ταιριάζει απόλυτα με την ατμόσφαιρα της ταινίας. Μάλιστα, ο σπουδαίος Ιταλός πιανίστας, ταξίδεψε μουσικά το αθηναίικό κοινό τον Ιούνιο του 2017 στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. «Είναι υπέροχο δείγμα ότι το Nomadland και το The Father, δυο όμορφες ανεξάρτητες παραγωγές που μιλούν για σημαντικά και βαθιά θέματα, αναγνωρίστηκαν με τόσο σπουδαία λόγια. Νιώθω τιμή που συμμετείχα με την μουσική μου σε αυτές τις δύο συγκλητικές ιστορίες» σημείωσε ο Einaudi.