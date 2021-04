Χρήστος Σωτηρακόπουλος σύζυγος: Τα συγκινητικά λόγια για τον θάνατό της

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση για το θάνατο της συζύγου του προχώρησε σε συνέντευξή του ο γνωστός αθλητικογράφος, Χρήστος Σωτηρακόπουλος, τονίζοντας πως έφυγε τσάμπα. Μιλώντας στην εκπομπή “Το Πρωινό” στον ΑΝΤ1 για το γεγονός που στιγμάτισε τη ζωή του, ανέφερε χαρακτηριστικά πως “η πιο δύσκολη στιγμή που περάσαμε και τα παιδιά κυρίως που είναι σε σχετικά μεγάλη ηλικία πια, όταν φεύγει η μητέρα από τη ζωή”. “Στη μητέρα ο άνθρωπος, λέει, ορφανεύει. Αυτή ήταν η πιο δύσκολη στιγμή, έγινε τζάμπα. Πήγε να κάνει μια απλή αλλαγή στο ισχίο, την έκανε, σηκώθηκε, περπάτησε, πήρε μικρόβιο και σε λίγες μέρες έφυγε”, αποκάλυψε για τα όσα βίωσε με την απώλεια της συζύγου του.

“Επέλεξε να δώσει τη μάχη της όρθια”

Η Άντζελα Σωτηρακοπούλου έφυγε από τη ζωή το Μάρτιο του 2019. Ο γνωστός αθλητικογράφος είχε προχωρήσει τότε σε μια συγκινητική ανάρτηση για την απώλεια της γυναίκας με την οποία συμπορεύτηκε στη ζωή από το 1987.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του στο Instagram, ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος είχε γράψει:

“Επέλεξε να δώσει τη μάχη της όρθια και έπεσε όπως ταίριαζε στον επίμονο χαρακτήρα της… κατάφερε στο παρελθόν να δραπετεύσει δυο φορές από του χάρου τα δόντια αλλά τούτη της φύλαξε καρτέρι… μου χάρισε τον Ρομπερτ και την Χριστίνα που ήταν για εκείνη όλη η ζωή της… τα μάτια τους και τα πρόσωπα τους μου υπενθυμίζουν πως κάποια μέρα, κάποτε, δυο άγνωστοι συναντήθηκαν, αγαπήθηκαν, αποφάσισαν να ενώσουν τις ζωές τους in sickness and in health… γέλασαν, έκλαψαν μάλωσαν,προσπάθησαν πολύ και δημιούργησαν μαζί… και έφεραν στον κόσμο δυο ζωές …

Πρόλαβε να τα δει να σπουδάζουν, να δουλεύουν… να γίνονται σωστοί άνθρωποι πάνω σε αρχές που έδωσε η ίδια, γιατί οι μητέρες είναι οι τεχνικοί διευθυντές μέσα σε κάθε σπίτι και εκείνες διαμορφώνουν τον χαρακτήρα των παιδιών… ένα ευχαριστώ από καρδιάς σε όλες και όλους για τα αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης, το εκτιμάμε όλοι μας από τα βάθη της καρδιάς…

Και κάτι συμπληρωματικό γιατί είναι άδικο να υπάρχει οποιαδήποτε υπόνοια ιατρικής παράλειψης, οι γιατροί και οι νοσηλευτές έδωσαν τεράστια μάχη αλλά τα μικρόβια παραμονεύουν παντού και αν βρουν ευάλωτο οργανισμό επιτίθενται… τους ευχαριστώ όλους για την προσπάθεια και την φροντίδα που είχε εως το τέλος … R.I.P.Angela… we laughed, we cried, we fell in love, we got hurt, we got sad, we got happy, but more importantly, we lived our lives. …”.