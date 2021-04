Νίκος Κοκλώνης Open: Ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας τους

Μια ανακοίνωση που έσκασε σαν βόμβα έκανε ο Νίκος Κοκλώνης το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης στο Happy Day. Συγκεκριμένα, επιβεβαίωσε τις φήμες που ακούγονται, ότι δηλαδή μπαίνει τέλος στην συνεργασία του με το Open tv. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ρώτησε τον παραγωγό και παρουσιαστή σχετικά με αυτό και εκείνος απάντησε: «Επειδή τα λέμε όλα ας ξεκινήσουμε… Δεν είναι σωστό, όταν η σεζόν τρέχει και έχω συμπαραγωγές να πω κάτι ότι σταματάει… Αν ρωτάς τον Νίκο Κοκλώνη, κατά 99,9% έχω φύγει από το Open. Βάζω τα προσωπικά σε δεύτερη μοίρα, όταν κάνω business.

Νομίζω ότι έχει αλλάξει στρατηγική το πρόγραμμα και γενικά το κανάλι, όπου δεν συμβαδίζει με αυτά που έχω στο μυαλό μου. Οπότε πολύ φιλικά είπα να σταματήσω τη συνεργασία. Τώρα αν έρθει ο ιδιοκτήτης και μου πει κάτι άλλο, δε ξέρω τι θα γίνει. Σε αυτή τη φάση έχω πάρει την απόφασή μου να φύγω από το Open σαν παρουσιαστής. Πάντως, το J2US τον Σεπτέμβριο θα βγει στον αέρα».

Ποιες οι βλέψεις του

Όπως αποκάλυψε ο Χάρης Λεμπιδάκης στο “Καλύτερα δε Γίνεται”, το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών θεωρείται δεδομένο, ωστόσο ο Νίκος Κοκλώνης δεν πρόκειται να βγάλει ανακοίνωση αποχώρησης αν δεν ολοκληρωθεί η σεζόν, καθώς είναι συμπαραγωγός δύο εκπομπών του καναλιού, της Κατερίνας Καινούργιου και της Σίσσυς Χρηστίδου. Ο δημοσιογράφος τόνισε ότι ο παραγωγός έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Ιβάν Σαββίδη, όμως ο Νίκος Κοκλώνης αντιμετωπίζει προβλήματα με συγκεκριμένα άτομα από τη διεύθυνση του προγράμματος και της ψυχαγωγίας.

Μάλιστα αποκαλύφθηκε ότι: “Ως παραγωγός θα παίξει “μπάλα” σε τρία κανάλια. Ετοιμάζει τρία σήριαλ, είναι σε συζητήσεις να επανέλθουν “Οι μάγισσες της Σμύρνης”, έχει μπει ενεργά στο “Σμύρνη μου αγαπημένη” και θα κάνει ένα Just the 2 of Us και ένα Fame Story”. Τέλος ο Νίκος Κοκλώνης αποφάσισε τα γραφεία της εταιρείας του, Barking Well να μεταφερθούν από τις εγκαταστάσεις δίπλα στο OPEN, στην Κάντζα, στα παλιά γραφεία του Alpha.