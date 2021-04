MYTILINEOS: Νέο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ισπανία

Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD), ανακοινώνει την ανάληψη νέου έργου για τη Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή (EPC) ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 28 MW στην Ισπανία, με τη θυγατρική της Ellomay Capital Ltd, την Ellomay Solar S.L.U. («Ellomay Solar»). Συμπληρωματικά του EPC, στη σύμβαση περιλαμβάνονται και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις για την έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο, καθώς και η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης (O & M) για δύο έτη. Ο Τομέας RSD αναμένεται να ολοκληρώσει τις εργασίες, βάσει της συμφωνίας, εντός 9 μηνών από την παραλαβή της Ειδοποίησης Έναρξης Εργασιών (Notice to Proceed). Οι πρώτες εργασίες ξεκίνησαν την 1η Μαρτίου 2021 και η Ειδοποίηση Έναρξης Εργασιών αναμένεται να παρασχεθεί κατά τη διάρκεια του Μαΐου 2021. Η συμφωνία EPC προβλέπει ένα σταθερό και κατ’ αποκοπή ποσό ύψους €15.32 εκατ. για την πλήρη εκτέλεση των έργων, όπως ορίζονται.

Πρόκειται για τη δεύτερη σύμβαση της MYTILINEOS με την Ellomay Solar, δεδομένου ότι η Εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία το φωτοβολταϊκό έργο μεγάλης κλίμακας «Talasol», με εγκατεστημένη δυναμικότητα 300 MWp στο δήμο Talaván, Cáceres, στην Ισπανία. Το Talasol είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα που κατασκευάστηκαν στην Ευρώπη το προηγούμενο έτος και η ενεργοποίηση της μονάδας πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο. Επιπλέον, η Εταιρεία ανακοινώνει μία επιπλέον EPC συμφωνία με την EnfraGen, LLC (“EnfraGen”), για 10 έργα 12,5 MWp το κάθε ένα (συνολικής δυναμικότητας 125MWp).

Ο Τομέας RSD της MYTILINEOS έχει ήδη εδραιωθεί στη Χιλή

Όλα τα έργα βρίσκονται στο κεντρικό τμήμα της Χιλής και πρόκειται να κατασκευαστούν σε δύο φάσεις, ξεκινώντας από τα τέλη Απριλίου, έως τα τέλη Ιουνίου του 2021. Τα 10 αυτά έργα αναμένεται να διασυνδεθούν με το Δίκτυο έως τον Ιανουάριο του 2022. Για το έργο αυτό, ο Τομέας RSD συνεργάζεται με την Elector S.A. Η σύμβαση ανέρχεται σε $76,8 εκατ. Ο Τομέας RSD της MYTILINEOS έχει ήδη εδραιωθεί στη Χιλή, έχοντας υλοποιήσει σημαντικά και απαιτητικά έργα και συνεχίζει να επεκτείνεται στην αγορά της Λατινικής Αμερικής. Αυτές οι νέες συμφωνίες αποδεικνύουν ότι ο Τομέας RSD αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως προτιμώμενος EPC ανάδοχος και συνεργάτης μεγάλων διεθνών εταιρειών ενέργειας.