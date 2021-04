Αγώνας με θεατές – Αυστραλία: 80.000 χωρίς μάσκες και αποστάσεις

Εικόνες προ κορονοϊού στην Αυστραλία, εκεί όπου περίπου 80.000 θεατές συγκεντρώθηκαν να παρακολουθήσουν έναν αγώνα ράγκμπι χωρίς να φορούν μάσκες και χωρίς να υπάρχουν αποστάσεις ανάμεσά τους. Συγκεκριμένα, όπως θα δείτε και εσείς στα βίντεο από τη χώρα, στο χωρητικότητας 100.000 θεατών “Melbourne Cricket Ground”, 78.013 θεατές παρακολούθησαν την αναμέτρηση μεταξύ Essendon και Collingwood για το πρωτάθλημα ράγκμπι της χώρας. Η Αυστραλία πήρε την απόφαση να ανοίξει τα γήπεδα, επιτρέποντας την προσέλευση θεατών στο 80% της χωρητικότητας τους, τη στιγμή που τα γήπεδα στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο είναι κλειστά ή σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπονται ελάχιστοι φίλαθλοι μέσα σε αυτά.

Η χώρα αντιμετώπισε καλύτερα την πανδημία σε σχέση με άλλες αναπτυγμένες χώρες, έχοντας καταγράψει λίγα περισσότερα από 29.400 περιστατικά μόλυνσης και 910 θανάτους. Δεν αναφέρθηκαν νέες μολύνσεις από την COVID-19 τις περισσότερες ημέρες του 2021 μετά από σκληρό lockdown 5 μηνών και οι υγειονομικοί αξιωματούχοι αντιμετώπισαν ευέλικτα μικρά ξεσπάσματα εστιών εξάπλωσης του κορονοϊού, τη στιγμή που το πρόγραμμα εμβολιασμού αντιμετώπισε μεγάλα εμπόδια.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας, παρά τη χαλάρωση των μέτρων βρίσκεται σε επιφυλακή για τυχόν νέα έξαρση της πανδημίας και στο πλαίσιο αυτό έχει κλείσει εδώ και μήνες τα σύνορά της ενώ οι όροι για την είσοδο στη χώρα είναι εξαιρετικά αυστηροί.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία καταδύσεων της Αυστραλίας αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή των αθλητών της από το Παγκόσμιο Κύπελλο καταδύσεων, που θα γίνει στο Τόκιο από 1 έως 6 Μαΐου και μέσω του οποίου θα δοθούν και τα τελευταία εισιτήρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν, οι Αυστραλοί υπενθυμίζουν ότι η ιαπωνική πρωτεύουσα παρουσιάζει έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού και θα τεθεί εκ νέου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τονίζοντας ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, δεν διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των αθλητών, ούτε μία δίκαιη διαδικασία πρόκρισης.

