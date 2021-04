Εμβόλιο Astrazeneca 30-39: Λάθος για αυτή την ηλικιακή ομάδα

Αντίθετη με τον εμβολιασμό της ηλικιακής ομάδας 30-39 ετών με το σκεύασμα της AstraZeneca είναι η επιδημιολόγος Αθηνά Λινού, παρά την απόφαση της κυβέρνησης. Η Λινού εξέφρασε την άποψη πως το εμβόλιο της AstraZeneca δεν πρέπει να χορηγηθεί στους 30άρηδες. «Aυτό για μένα είναι λίγο πρόβλημα. Πρέπει να εμβολιαστούν οι 30άρηδες, αλλά το ΑstraΖeneca οι περισσότερες χώρες του κόσμου που το έχουν εγκρίνει είναι για μετά τα 55», είπε και αναρωτήθηκε: «Είναι θέμα και δεν ξέρω γιατί η Πολιτεία και η Επιτροπή το έκαναν αντίστροφα από ότι το έκανε ο υπόλοιπος κόσμος» ενώ τόνισε ότι έπρεπε να «ενθαρρυνθεί ο εμβολιασμός με την AstraZeneca μετά τα 50. Αφού έχουμε επάρκεια αυτού του εμβολίου έπρεπε να το χορηγήσουμε στους άνω των 50». Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέθεσε μήνυση κατά της εταιρείας για τις καθυστερήσεις στην παράδοση των εμβολίων, που ορίζονται βάσει συμβολαίου.

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ τάχθηκε κατά της χορήγησης του εμβολίου της εταιρείας στους 30άρηδες αφού όπως επεσήμανε «η πιθανότητα να πάθει κάτι μια κοπέλα στα 30 είναι πάρα πολύ μικρή είτε νοσήσει είτε εμβολιαστεί. Σε αυτή την ηλικία, αυτός ο αμελητέος κίνδυνος είναι ίδιος, είτε περιμένει να νοσήσει είτε περιμένει να εμβολιαστεί» είπε στο ραδιόφωνο του Alpha. Εν τω μεταξύ αύριο, Μεγάλη Τρίτη 27 Απριλίου, ανοίγει η πλατφόρμα των εμβολιασμών για την ηλικιακή ομάδα 30-39 ετών, με το σκεύασμα της AstraZeneca. Αναλυτικότερα, από τη Μεγάλη Τρίτη, 27 Απριλίου, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδων των 30-39 και μια ημέρα αργότερα θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί. Σειρά θα πάρουν οι ηλικιακές ομάδες 40-44 χρόνων και 45-49 χρόνων, με επικρατέστερη ημέρα για το άνοιγμα των ραντεβού τη Μεγάλη Παρασκευή. Υπενθυμίζεται ότι από το περασμένο Σάββατο έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τις ηλικίες ηλικίας 50-54.

«Η Επιτροπή άρχισε την περασμένη Παρασκευή νομικές ενέργειες εναντίον της AstraZeneca», δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν σε συνέντευξη Τύπου, επισημαίνοντας πως η κίνηση αυτή υποστηρίχθηκε και από τις 27 χώρες μέλη. Όπως έγραψε στο twitter η κα Κυριακίδου, η προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί η μεταφορά δόσεων των εμβολίων κατά του κορονοϊού για να προστατευθεί η υγεία στην ΕΕ. Γι’ αυτό όπως τονίζει και η Κομισιόν αποφάσισε με όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ να ξεκινήσει τις νομικές διαδικασίες ενάντια στην AstraZeneca. «Κάθε δόση του εμβολίου μετράει. Κάθε δόση του εμβολίου σώζει ζωές», έγραψε. Υπενθυμίζεται ότι η AstraZeneca είχε δεσμευθεί να παραδώσει 120 εκατ. δόσεις έως τα τέλη Μαρτίου και τελικά παρέδωσε μόλις 29,7 εκατ. Όσον αφορά το δεύτερο τρίμηνο, οι αρχικές δεσμεύσεις για 180 εκατ. δόσεις έχουν πέσει στα 70 εκατομμύρια.

Our priority is to ensure #COVID19 vaccine deliveries take place to protect the health of 🇪🇺.

This is why @EU_Commission has decided jointly with all Member States to bring legal proceedings against #AstraZeneca.

Every vaccine dose counts. Every vaccine dose saves lives.

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) April 26, 2021