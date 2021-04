Ελληνικά νησιά για διακοπές – Sunday Times: Τα 12 που είναι στη λίστα

Η βρετανική εφημερίδα Sunday Times έκανε ένα αφιέρωμα στην Ελλάδα και τα ελληνική νησιά για διακοπές, ξεχωρίζοντας μερικά από αυτά. Πολλά μεγάλα, αλλά και πιο μικρά βρίσκονται μέσα σε αυτή. Το παρθένο τοπίο της Φολεγάνδρου, η Αντίπαρος με τους αργούς ρυθμούς της, οι χαλαροί Παξοί, η οικογενειακή Κως, οι αξιοθαύμαστες παραλίες της Λευκάδας, η εντυπωσιακή Σύμη, η Ιθάκη των χαμηλών τόνων, η παραδοσιακή Σάμος, η Αλόννησος ενός διαφορετικού κόσμου, η σαγηνευτική Κέρκυρα, ο γαστρονομικός παράδεισος της Σίφνου και η ιστορική Ρόδος συνθέτουν τη δωδεκάδα. Μεταξύ των προτεινόμενων νησιών, η Σίφνος με τα γραφικά εκκλησάκια και τις μεσαιωνικές γωνιές συναρπάζει και ενδείκνυται για τους καλοφαγάδες.

Παράλληλα, η Αλόννησος, το πιο μακρινό νησί των Σποράδων, μεταφέρει τους τυχερούς επισκέπτες σε έναν άλλο, μαγικό κόσμο. Στο αφιέρωμα επισημαίνει ότι «οι εμβολιασμοί σε αυτά, τα καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικά για διακοπές στο φετινό ιδιαίτερο καλοκαίρι».«H Σίφνος της αγγειοπλαστικής, της γαστρονομίας, των γραφικών οικισμών και εκκλησιών, του πολιτισμού και της πλούσιας ιστορικής κληρονομιάς αποτελεί “μαγνήτη” για τους φίλους των ποιοτικών διακοπών», τονίζει -μετά τη νέα διάκριση του νησιού από τους Sunday Times- στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η δήμαρχος του νησιού, Μαρία Ναδάλη. «Το μεγαλύτερο φυσικό θαλάσσιο πάρκο της Ευρώπης, το πρώτο υποβρύχιο μουσείο της Ελλάδας και ο αστείρευτος εξωτισμός αποτελούν το «σήμα κατατεθέν» της Αλοννήσου, που εγγυάται χαλαρωτικές διακοπές χωρίς συνωστισμό», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος του νησιού, Πέτρος Βαφίνης.

Πυρετώδεις προετοιμασίες κάνει η κυβέρνηση Τζόνσον στη Βρετανία προκειμένου να μπορέσουν οι Βρετανοί τουρίστες να πάνε για διακοπές από τα μέσα του ερχόμενου μήνα στην Ελλάδα και σε άλλους προορισμούς του εξωτερικού.

Οι υπουργοί τρέχουν για να είναι έτοιμα τα διαβατήρια εμβολιασμού μέχρι τις 17 Μαΐου, ώστε να ξεκινήσουν τα ταξίδια των Βρετανών στο εξωτερικό, αναφέρει η Daily Mail, αλλά μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα θα ανακοινωθούν οι ασφαλείς προορισμοί. Η Ελλάδα, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα, είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους Βρετανούς τουρίστες, ενώ η Ισπανία και η Πορτογαλία θα ανοίξουν τα σύνορά τους από τον Ιούνιο.

Κυβερνητική πηγή ανέφερε στην Daily Mail ότι τα διαβατήρια εμβολιασμού -σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή- θα είναι έτοιμα τον επόμενο μήνα για να μπορέσουν οι Βρετανοί να πάνε διακοπές σε χώρες που απαιτούν τέτοια πιστοποιητικά, σημείωσε όμως ότι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τους κανόνες καραντίνας που θα ισχύουν κατά την επιστροφή τους.

