Τουρισμός 2021 Ελλάδα: Οι Βρετανοί φτιάχνουν βαλίτσες με το «πράσινο διαβατήριο» στο χέρι

Πυρετώδεις προετοιμασίες κάνει η κυβέρνηση Τζόνσον στη Βρετανία προκειμένου να μπορέσουν οι Βρετανοί τουρίστες να πάνε για διακοπές από τα μέσα του ερχόμενου μήνα στην Ελλάδα και σε άλλους προορισμούς του εξωτερικού.

Οι υπουργοί τρέχουν για να είναι έτοιμα τα διαβατήρια εμβολιασμού μέχρι τις 17 Μαΐου, ώστε να ξεκινήσουν τα ταξίδια των Βρετανών στο εξωτερικό, αναφέρει η Daily Mail, αλλά μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα θα ανακοινωθούν οι ασφαλείς προορισμοί. Η Ελλάδα, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα, είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους Βρετανούς τουρίστες, ενώ η Ισπανία και η Πορτογαλία θα ανοίξουν τα σύνορά τους από τον Ιούνιο.

Κυβερνητική πηγή ανέφερε στην Daily Mail ότι τα διαβατήρια εμβολιασμού -σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή- θα είναι έτοιμα τον επόμενο μήνα για να μπορέσουν οι Βρετανοί να πάνε διακοπές σε χώρες που απαιτούν τέτοια πιστοποιητικά, σημείωσε όμως ότι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τους κανόνες καραντίνας που θα ισχύουν κατά την επιστροφή τους.

«Εργαζόμαστε για να βρούμε μια λύση, ώστε να μπορούν οι πολίτες να πιστοποιούν ότι δεν είναι θετικοί στον κορoνοϊό, αλλά και την εμβολιαστική τους κατάσταση. Αυτό αποτελεί βασική μας προτεραιότητα και σκοπεύουμε να βρούμε λύση το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε πηγή του υπουργείου Μεταφορών.

Η απαγόρευση της ΕΕ σε ξένους ταξιδιώτες δεν αναμένεται να ισχύσει για τη Βρετανία, αφού η εμβολιαστική εκστρατεία στη χώρα προχωρά με πολύ ταχείς ρυθμούς και μέχρι στιγμής έχουν λάβει ήδη την πρώτη δόση πάνω από 33 εκατ. πολίτες, ενώ 10 εκατ. άτομα και τις δύο δόσεις.

