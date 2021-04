Κυριακή των Βαΐων: Ανοικτά τα καταστήματα

Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ την ερχόμενη Κυριακή, 25 Απριλίου, που είναι και η Κυριακή των Βαΐων. Αυτό προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση για τα νέα μέτρα που ισχύουν από αύριο το πρωί στις 6, έως τις 6 π.μ. της Μεγάλης Δευτέρας, 26 Απριλίου. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την νομοθεσία για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, η Κυριακή των Βαΐων αποτελεί μία από αυτές που επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, όμως, φέτος, λόγω της πανδημίας, υπήρχε περίπτωση να υπάρξει διαφορετική απόφαση.

Σημειώνεται, βεβαίως, πως σε ό,τι αφορά τα εμπορικά καταστήματα τα ψώνια και την Κυριακή των Βαΐων θα γίνουν με τους ίδιους όρους. Δηλαδή κατόπιν ραντεβού για αγορές εντός (click in shop) ή για παραλαβή εκτός (click away). Στους νομούς Θεσσαλονίκης και Κοζάνης το λιανεμπόριο και την Κυριακή των Βαΐων θα λειτουργήσει μόνο με το μοντέλο click away. Την ίδια ώρα ανησυχία υπάρχει για το εάν θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή, 9 Μαΐου (Κυριακή του Θωμά). Πρόκειται για την πρώτη Κυριακή (στις 2 Μαΐου είναι το Πάσχα) των ενδιάμεσων θερινών εκπτώσεων, οι οποίες κανονικά ξεκινούν το Μεγάλο Σάββατο, 1η Μαΐου και διαρκούν για δύο εβδομάδες.

Τι θα ισχύσει για την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων

Υπενθυμίζεται ότι επίσης βάσει της νομοθεσίας για τις Κυριακές, τα εμπορικά καταστήματα επιτρέπεται να λειτουργούν την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, είτε τακτικών είτε ενδιάμεσων. Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από τον χώρο της αγοράς, η κυβέρνηση μελετά το ενδεχόμενο να μην επιτρέψει στις 9 Μαΐου τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, αλλά μόνο των σούπερ μάρκετ. Ανατρέχοντας στο κοντινό παρελθόν, το ίδιο είχε συμβεί και μάλιστα με αιφνιδιαστικό τρόπο την πρώτη Κυριακή των ενδιάμεσων χειμερινών εκπτώσεων του 2020.