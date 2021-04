UEFA κλειστή λίγκα: Απειλεί με αποκλεισμό ομάδες και ποδοσφαιριστές

Με την απειλή αποβολής συλλόγων από όλες τις εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις, αλλά και αποκλεισμού ποδοσφαιριστών από τις εθνικές ομάδες, «απαντά» η UEFA στην έντονη φημολογία των τελευταίων ωρών, περί συμφωνίας 12 ομάδων για τη δημιουργία μίας «κλειστής» ευρωπαϊκής Super League. Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση, από κοινού με τις ομοσπονδίες των τριών εμπλεκόμενων χωρών, αλλά και τις αντίστοιχες λίγκες (Premier League, La Liga, Lega Seria A), όπου τονίζει ότι θα λάβει όλα τα διαθέσιμα μέτρα, τόσο σε αθλητικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο, προκειμένου να αποτρέψει μία τέτοια εξέλιξη.

Παράλληλα, η UEFA εκφράζει τις ευχαριστίες της στους γερμανικούς και γαλλικούς συλλόγους που αρνήθηκαν να υπογράψουν για τη δημιουργία μίας ευρωπαϊκής Super League, για την οποία αναφέρει ότι «στηρίζεται στα ίδια συμφέροντα λίγων συλλόγων, σε μία στιγμή που η κοινωνία χρειάζεται αλληλεγγύη περισσότερο από ποτέ». Σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού Τύπου, το σχετικό προσχέδιο έχουν υπογράψει οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Τσέλσι, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Γιουβέντους, Μίλαν, Ίντερ, Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο.

«Η UEFA, η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία και η Premier League, η ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (RFEF) και η LaLiga, και η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FIGC) και η Lega Serie A πληροφορήθηκαν ότι κάποιοι αγγλικοί, ισπανικοί και ιταλικοί σύλλογοι ίσως σχεδιάζουν τη δημιουργία μίας κλειστής, αποκαλούμενης Super League.

Αν αυτό συνέβαινε, θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι εμείς -UEFA, FA, RFEF, FIGC, Premier League, LaLiga, Lega Serie A, αλλά και η FIFA και όλα τα μέλη μας- θα παραμείνουμε ενωμένοι στις προσπάθειες μας να σταματήσουμε αυτό το κυνικό σχέδιο, το οποίο εδράζεται στα ίδια συμφέροντα λίγω συλλόγων, σε μία εποχή που η κοινωνία χρειάζεται αλληλεγγύη περισσότερο από ποτέ.

Θα εξετάσουμε όλα τα διαθέσιμα σε εμάς μέτρα, σε όλα τα επίπεδα, τόσο δικαστικά όσο και αθλητικά, με σκοπό να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο να συμβεί. Το ποδόσφαιρο βασίζεται σε ανοιχτές διοργανώσεις και αθλητική αξία. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τη FIFA και τις έξι συνομοσπονδίες, στους εμπλεκόμενους συλλόγους θα απαγορευθεί να παίζουν σε οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση, σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο, και στους παίκτες τους δεν θα επιτρέπεται να εκπροσωπούν τις εθνικές τους ομάδες.

Ευχαριστούμε τους συλλόγους άλλων χωρών, ειδικά τους γαλλικούς και γερμανικούς συλλόγους, που αρνήθηκαν να υπογράψουν. Καλούμε όλους όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, φιλάθλους και πολιτικούς, να ενωθούν μαζί μας στη μάχη απέναντι σε ένα τέτοιο σχέδιο, αν αυτό ανακοινωθεί. Αυτό το επίμονο προσωπικό συμφέρον μερικών συνεχίζεται για πολύ καιρό. Αρκετά».

