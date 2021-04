Άνοιγμα mall – φροντιστηρίων – κέντρων αισθητικής: Οριστικό “όχι”

Οι λοιμωξιολόγοι εμφανίστηκαν αρνητικοί στο ενδεχόμενο να ανοίξουν από την ερχόμενη Δευτέρα τα mall, τα κέντρα αισθητικής και τα φροντιστήρια. Συγκεκριμένα, οι ειδικοί συνεδρίασαν συζητώντας το θέμα των φροντιστηρίων, των κέντρων αισθητικής, των εμπορικών κέντρων και της κατάργησης του ραντεβού για τα καταστήματα και ψήφισαν αρνητικά στο άνοιγμά τους από τη Δευτέρα. Το σκεπτικό που φαίνεται ότι επικράτησε είναι ότι επιθυμούν πρώτα να δουν το επιδημιολογικό αποτύπωμα του ανοίγματος των καταστημάτων και των λυκείων και μετά να λάβουν τις όποιες αποφάσεις, ενώ έθεσαν και το ζήτημα του Πάσχα, που στόχος είναι να φθάσουμε ως εκεί με όσο το δυνατόν λιγότερα κρούσματα και χωρίς νέες εξάρσεις της πανδημίας. Ωστόσο, ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως θα λειτουργήσει και πάλι το λιανεμπόριο στην Κοζάνη με τη μέθοδο του click away.

Τι αλλάζει από τη Δευτέρα 19/4 -Υποχρεωτικά self test σε λιανεμπόριο, εστίαση, σούπερ μάρκετ, κομμωτήρια

Υπενθυμίζεται ότι σε έξι τομείς δραστηριότητας επεκτείνεται η χρήση των self tests, τα οποία θα είναι υποχρεωτικά από Δευτέρα 19 Απριλίου. Μετά τη χρήση των self tests από μαθητές και εκπαιδευτικούς, ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε τους εργαζομένους που θα κάνουν πλέον υποχρεωτικά self test.

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, «στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνουμε για την προστασία της δημόσιας υγείας, επιστρατεύουμε τα self tests για τον έλεγχο της διασποράς του κορωνοϊού στους χώρους εργασίας. Επεκτείνουμε λοιπόν τη χρήση αυτού του χρήσιμου εργαλείου σε μια σειρά δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα:

Λιανεμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών)

Εστίαση

Μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές κ.λπ.)

Υπηρεσίες καθαρισμού

Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Οι εργαζόμενοι θα εισέρχονται στην πλατφόρμα και θα επιλέγουν τη δήλωση αποτελέσματος για τους εργαζόμενους. Θα μεταφέρονται στη σχετική πλατφόρμα της ΕΡΓΑΝΗ», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, εκτιμώντας πως όλα θα λειτουργήσουν ομαλά.

Τα self test είναι υποχρεωτικά για την προσέλευση των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους και για την παροχή εργασίας με φυσική παρουσία, ενώ η δωρεάν διανομή των self test θα ξεκινήσει τη Δευτέρα.