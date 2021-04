Αποχώρηση Ελευθερίας – Survivor: Ο Άγιος Δομίνικος “έχασε” το… κορμί

Παρελθόν αποτελεί η Ελευθερία Ελευθερίου για το Survivor! Η γνωστή τραγουδίστρια ήταν υποψήφια με τους Τριαντάφυλλο, Παύλο Γαλακτερό και Κώστα Παπαδόπουλο, όμως το κοινό αποφάσισε να κρατήσει τους τρεις άνδρες στο παιχνίδι και να δείξει την πόρτα της εξόδου σε εκείνη. Η Ελευθερία Ελευθερίου συμπλήρωσε 3,5 μήνες παραμονής στον Άγιο Δομίνικο και σίγουρα στις αποσκευές της, εκτός από ρούχα και δώρα, θα υπάρχουν καινούργιες εμπειρίες και ξεχωριστά μαθήματα ζωής.

Η τραγουδίστρια λίγο πριν πάρει τη δάδα της και κλείσει οριστικά το κεφάλαιο του Survivor, είπε με δάκρυα στα μάτια: “Το ένιωθα! Ήταν κι ο λόγος που δεν αγωνίστηκα στο τελευταίο αγώνισμα. Νιώθω πολύ γεμάτη. Τα δάκρυα είναι από συγκίνηση και χαρά. Είμαι ευγνώμων για όλα αυτά που έχω ζήσει. Θα μου λείψει αυτή η γλυκιά ταλαιπωρία. Είμαι πραγματικά πολύ καλά”.

Η πρώην παίκτρια της κόκκινης ομάδας είναι 31 ετών και κατάγεται από την Κύπρο. Έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό το 2009, όταν συμμετείχε στον μουσικό διαγωνισμό X-Factor. Τρία χρονιά μετά και συγκεκριμένα τον Μάιο του 2012 η Ελευθερία Ελευθερίου εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Eurovision με το τραγούδι Aphrodisiac και τερματίζει στην 17η θέση.

Από τότε, η Ελευθερία Ελευθερίου έχει συνεργαστεί με κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες και έχει τραγουδήσει στα μεγαλύτερα κέντρα διασκέδασης. Στο ενεργητικό της έχει αρκετά μουσικά άλμπουμ, video clips και μεγάλες επιτυχίες. Λατρεύει τον χορό και τη γυμναστική όπως επίσης της αρέσει πολύ να ζωγραφίζει. Μπαίνοντας στο Survivor η Ελευθερία Ελευθερίου ήθελε να δείξει ότι εκτός από μια γλυκιά και όμορφη παρουσία, είναι δυναμική, ανταγωνιστική και μάχιμη. Πιστεύεις τα κατάφερε;

Μέσα σε αυτούς τους 3,5 μήνες έχουμε δει την Ελευθερία Ελευθερίου να βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο διενέξεων. Ο Αλέξης Παππάς, η Άννα Μαρία Βέλλη, ο Νίκος Μπάρτζης και ο Τζέιμς Καφετζής είναι κάποιοι από τους παίκτες που ήρθε σε ρήξη. Ωστόσο, αξέχαστη θα μας μείνει η γνωριμία της με έναν από τους Τούρκους παίκτες στο πάρτι της Ένωσης, ο οποίος την αποκάλεσε τελεφερίκ, παρατσούκλι το οποίο εξακολουθεί να τη στοιχειώνει.

Μερικούς μήνες πριν μπει στο Survivor η Ελευθερία Ελευθερίου διατηρούσε δεσμό με τον Δημήτρη Ταταράκη. Οι δυο τους αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους μετά από ενάμιση χρόνο σχέσης.

Η Ελευθερία Ελευθερίου είναι ιδιαίτερα ενεργή στο Instagram και συχνά δημοσιεύει σέξι φωτογραφίες, τρελαίνοντας τους διαδικτυακούς φίλους της με τις εντυπωσιακές πόζες και την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Οι χρήστες στοTwitter εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την αποχώρησή της από το παιχνίδι. Δεν έλειψαν και εκείνοι που έκαναν συγκρίσεις με την καριέρα της και την εμφάνισή της στη Eurovision.

