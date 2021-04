Self test αποτελεσματικότητα: «Πολύ μικρή η πιθανότητα να βγει ψευδώς αρνητικό»

Για τα self test και κατά πόσο είναι αξιόπιστα αναφέρθηκε στη σημερινή ενημέρωση για τον κορονοϊό ο Γκίκας Μαγιορκίνης. Όπως τόνισε ο κ. Μαγιορκίνης επιβεβαιώθηκαν με μοριακό τεστ που ακολούθησε, το 70% των θετικών self-test εκπαιδευτικών και μαθητών Λυκείου που έγιναν στην αρχή της εβδομάδας. Μάλιστα όπως ανέφερε αυτό το στοιχείο δείχνει την επιτυχία και την σημαντικότητα αυτού του τεστ. «Φανταστείτε πόσες μεταδόσεις κορονοϊού διακόπηκαν από τα 600 άτομα που βρέθηκαν θετικά» μετά τη διενέργεια αυτών των ατομικών τεστ, τόνισε.

Η πιθανότητα να βγει ένα ψευδώς αρνητικό ατομικό τεστ είναι λιγότερο από 1 στα 1000 με 1% επιπολασμό της νόσου στον πληθυσμό, εξήγησε ο κ. Μαγιορκίνης, τονίζοντας πως τα ατομικά τεστ που έχουν επιλέγει στη χώρα μας μπορούν να εντοπίσουν με επιτυχία του 80% όσους έχουν κορονοϊό. Μάλιστα επισήμανε ότι όσο πιο υψηλό ιικό φορτίο φέρει κάποιος, τόσο πιο πιθανό είναι να τον εντοπίσει το ατομικό τεστ. Ο ίδιος επανέλαβε πως τα self test που διανέμονται από τα φαρμακεία είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο προς όφελος της Δημόσιας Υγείας καθώς στόχος είναι ο εντοπισμός των αδιάγνωστων φορέων του ιού SARS-CoV-2.

Είπε ότι πρόκειται για μορφή προσυμπτωματικού ελέγχου με στόχο την έγκαιρη διάγνωση των ασυμπτωματικών κρουσμάτων και εξήγησε ότι γίνεται σε άτομα που δεν έχουν συμπτώματα. «Σαρώνεται ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που δεν έχουν συμπτώματα και κατόπιν ακολουθεί ο επαναληπτικός έλεγχος», ανέφερε. Κατέληξε λέγοντας πως είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο που πρέπει να συνοδεύεται από αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας. «Κάνουμε αυτοδιάγνωση αλλά συνεχίζουμε να τηρούμε τα μέτρα» τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «δεν αλλάζουμε συμπεριφορά αν έχουμε ένα αρνητικό τεστ».

Πόσο αξιόπιστα είναι, τι απαντά ο Βασιλακόπουλος

Τα self test είναι ένα σημαντικό εργαλείο αλλά δεν είναι πανάκεια. Ο καθηγητής Πνευμολογίας Θόδωρος Βασιλακόπουλος ξεκαθάρισε ότι τώρα που ο επιπολασμός της πανδημίας είναι μεγάλος, το αρνητικό self test έχει μεγάλες πιθανότητες να είναι ψευδώς αρνητικό.

Αντίθετα, το θετικό self test έχει τρομερά υψηλή πιθανότητα να είναι όντως θετικό. Ο Θόδωρος Βασιλακόπουλος σημείωσε επίσης ότι ακόμη και το PCR, το μοριακό τεστ, που θεωρείται το πιο αξιόπιστο απ’ όλα, έχει κι αυτό 30% πιθανότητα να είναι ψευδές.

«Το αρνητικό self test δεν μας εξασφαλίζει σε τίποτα και δεν παύει να είναι το πιο αξιόπιστο απ’ όλα τα τεστ το PCR το μοριακό», τόνισε ο Θόδωρος Βασιλακόπουλος μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN σημείωσε πως δεδομένου ότι η πανδημία είναι τόσο εκτεταμένη αυτή την περίοδο υπάρχει 40% με 50% πιθανότητα να είναι ψευδώς αρνητικό το self test.

«Το αρνητικό self test, δεν αθωώνει τους αρνητικούς»

Γι’ αυτό και τόνισε πως ακόμη κι εκείνος που θα κάνει self test και βγει αρνητικός, θα πρέπει «να μην επαναπαυθεί και να συνεχίσει να τηρεί τα μέτρα και να φορά μάσκα». «Το αρνητικό self test, δεν αθωώνει τους αρνητικούς», τόνισε ο καθηγητής, σημειώνοντας πως «το θετικό τεστ, έχει τρομερά υψηλή πιθανότητα να είναι όντως θετικό».

Το αρνητικό self test «δεν είναι επισφαλές. Με το self test θα βρούμε πάρα πολλούς απ’ αυτούς που έχουν λοίμωξη με υψηλή συγκέντρωση, που είναι πολύ μεταδοτικοί. Θα χάσουμε και κάποιους αρνητικούς δηλαδή, που έχουν τη νόσο και θα πρέπει όλοι να συνεχίσουμε να προσέχουμε. Αν υπήρχε λύση να βρίσκαμε όλους τους θετικούς και τους αρνητικούς, θα είχαμε λύσει το θέμα παγκοσμίως και θα είχε τελειώσει η πανδημία. Η κυβέρνηση πήρε πολύ σωστή απόφαση να γίνονται δύο self test, γιατί ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος. Θα πρέπει και όσοι είναι αρνητικοί να συνεχίσουν να προσέχουν», επεσήμανε ο κ. Βασιλακόπουλος.