Υποχρεωτικό self test: Σε ποιες δραστηριότητες επεκτείνεται η χρήση τους

Σε έξι τομείς δραστηριότητας επεκτείνεται η χρήση των self tests. Μετά τη χρήση των self tests από μαθητές και εκπαιδευτικούς, ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε τους εργαζομένους που θα κάνουν πλέον υποχρεωτικά self test.

-Λιανεμπόριο -συμπεριλαμβανομένων σούπερ μάρκετ και μαγαζιών τροφίμων και ποτών

-Εστίαση

-Μεταφορές

-Υπηρεσίες καθαρισμού

-Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής

-Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών

Για τις παραπάνω δραστηριότητες τα self tests είναι υποχρεωτικά για την προσέλευση των εργαζομένων στους χώρους αυτούς, μία φορά την εβδομάδα.

Οι εργαζόμενοι θα εισέρχονται στην πλατφόρμα και θα επιλέγουν τη δήλωση αποτελέσματος για τους εργαζόμενους. Θα μεταφέρονται στη σχετική πλατφόρμα, της ΕΡΓΑΝΗ, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, εκτιμώντας πως όλα θα λειτουργήσουν ομαλά.

Τα self test είναι υποχρεωτικά για την προσέλευση των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους και για την παροχή εργασίας με φυσική παρουσία, ενώ η δωρεάν διανομή των self test θα ξεκινήσει τη Δευτέρα.

Τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ο Κωστής Χατζηδάκης γνωστοποίησε ότι ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία αν δεν έχει κάνει self test και δεν έχει δηλώσει το αποτέλεσμά του.

Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει στη δουλειά χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα, ο εργοδότης υποχρεούται να μην αποδεχθεί την εργασία και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής πληρωμής έως ότου συμμορφωθεί ο εργαζόμενος.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, του επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ.

Αν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο που δεν έχει δηλώσει self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ.