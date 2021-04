Self tests σε εργαζόμενους: Από την Πέμπτη σε 900.000 άτομα

Μετά τους μαθητές των Λυκείων και τους καθηγητές, την Πέμπτη ξεκινά η διάθεση των 900.000 self test σε κατηγορίες εργαζομένων όπως σε τράπεζες, δικαστήρια, λιανεμπόριο και εστίαση, σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη. “Είμαστε πολύ πιο κοντά στην ελευθερία. Είναι νωρίς να μιλήσουμε για το Πάσχα. Έχουμε στην διάθεσή μας όπλα όπως ο εμβολιασμός και τα self test. Μέσα στην εβδομάδα από την Πέμπτη θα διατεθούν self test και σε άλλες κατηγορίες πολιτών σε 900.000 εργαζόμενους και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Σε τράπεζες, δικαστήρια, λιανεμπόριο και στην ανοιχτή εστίαση”, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο OPEN.

Ο υπουργός Επικρατείας είπε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως τα self test είναι αποτελεσματικά και η εφαρμογή τους εξαιρετικά ενθαρρυντική, ενώ για τους εμβολιασμούς απηύθυνε έκκληση στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να μην διστάζουν και να κάνουν το εμβόλιο. Ερωτηθείς σχετικά με τις εικόνες συνωστισμού που συνεχίζουν να παρατηρούνται σε περιοχές όλης της χώρας, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι οι έλεγχοι γίνονται αλλά θα πρέπει και οι νεότερης ηλικίας πολίτες που αισθάνονται άτρωτοι να είναι προσεκτικοί.

Πελώνη: Υπάρχει επάρκεια self test – ‘Εχει ξεκινήσει ο εντοπισμός των ΑΜΚΑ των δικαιούχων

“Εντός της εβδομάδας αναμένεται να γίνει η διάθεση των self test στους εργαζομένους και άλλων κατηγοριών, όπως λιανεμπόριο, εστίαση, μεταφορές και δικαιοσύνη που έχουν επαφή με πολίτες” ανακοίνωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, υποστηρίζοντας ότι είναι ένα σημαντικό συμπληρωματικό εργαλείο για τη μείωση της διασποράς, αλλά και για την επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων. Παράλληλα, μιλώντας στο Mega, η Αριστοτελία Πελώνη ανέφερε ότι υπάρχει επάρκεια self test και σημείωσε ότι ήδη έχει ξεκινήσει ο εντοπισμός των ΑΜΚΑ των δικαιούχων αυτών των ομάδων, για να ξεκινήσει η διάθεσή τους τις επόμενες ημέρες. “Έχουμε πει ότι θα πάρουν όλοι οι πολίτες, όλων των ηλικιών, όμως προτεραιότητα έχουν οι παραγωγικές ηλικίες” συμπλήρωσε.

Για το Πάσχα και τους περιορισμούς που θα ισχύουν, η κυβερνητική εκπρόσωπος υποστήριξε ότι είναι αρκετά νωρίς για τη λήψη των όποιων αποφάσεων και πως η κυβέρνηση θα λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις κρίνοντας τα επιδημιολογικά δεδομένα που θα ισχύουν εκείνο το διάστημα.