Ξυλοδαρμός βουλευτή από αστυνομικούς: “Έχουν τρελαθεί” και στο Ισραήλ

Ισραηλινός βουλευτής δήλωσε την Παρασκευή ότι «ξυλοκοπήθηκε» από την αστυνομία ενώ συμμετείχε σε διαδήλωση κατά ενός ισραηλινού οικισμού στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, έδαφος προσαρτημένο και κατεχόμενο από το εβραϊκό κράτος. Ο Οφέρ Κασίφ, Εβραίος βουλευτής του κόμματος “Κοινή Λίστα” (αραβικό), μετείχε σε διαδήλωση κατά της ανάπτυξης ισραηλινού οικισμού στην παλαιστινιακή συνοικία Σέιχ Τζάραχ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου που παρακολούθησε το συμβάν, είδε Ισραηλινούς αστυνομικούς να πιάνουν τον Κασίφ και να τον ρίχνουν στο έδαφος, ενώ σε βίντεο που προβλήθηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel 13, διαδηλωτές φωνάζουν στα εβραϊκά ότι πρόκειται για «βουλευτή». «Άρχισαν να με χτυπούν, μου έσπασαν τα γυαλιά…. έχουν τρελαθεί», δηλώνει ο Κασίφ στο βίντεο. «Δεν τους ένοιαζε αν ήμουν βουλευτής».

Τραυματισμένος, ο βουλευτής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κασίφ, Ιτάι Ακνίν, στο AFP. Πριν φτάσει η αστυνομία, η διαδήλωση πραγματοποιείτο «ειρηνικά και ήρεμα», είπε. Η αστυνομία της Ιερουσαλήμ από την πλευρά της δήλωσε σε ανακοίνωση ότι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ένας διαδηλωτής είχε επιτεθεί σε αστυνομικό. «Αυτός που επιτέθηκε» αφέθηκε ελεύθερος όταν διαπιστώθηκε ότι ήταν βουλευτής, αναφέρει η ανακοίνωση. Αρκετοί βουλευτές κατήγγειλαν το περιστατικό.

«Η ωμή αστυνομική βία εναντίον του Κασίφ είναι ένα θανατηφόρο πλήγμα κατά του κοινοβουλίου και της κοινοβουλευτικής ασυλίας», έγραψε στο Twitter ο δεξιός βουλευτής Γιντεόν Σάαρ, πρώην σύμμαχος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος υποστηρίζει τους ισραηλινούς οικισμούς. Ο κεντρώος Γιαϊρ Λαπίντ της αντιπολίτευσης χαρακτήρισε το περιστατικό «σκανδαλώδες» και κάλεσε την αστυνομία να διενεργήσει έρευνα.

Reminiscent of the #George_Floyd case in the #US the following video shows #Israeli cops punching Knesset member Ofer #Cassif in the head, another kneeling on his face as he lies on ground…after protesting settlement activities in #Jerusalem. https://t.co/Pvt93J2y0m

— Khalil Jahshan (@KhalilEJahshan) April 10, 2021