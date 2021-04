Το χέρι του Θεού: Νοσηλεύτριες “πολεμούν” τη μοναξιά του κορονοϊού

Ένα λευκό ταβάνι, μια νεκρική ησυχία και μια ελπίδα που δεν πεθαίνει ποτέ… Κάπως έτσι λένε πως μοιάζει το δωμάτιο της ΜΕΘ. Σε κάθε γωνιά του πλανήτη, συνάνθρωποί μας βρίσκονται σε κάποιο θάλαμο νοσοκομείου, ξαπλωμένοι στο κρεβάτι και με δυσκολία αναπνέουν. Το μόνο που μπορούν να δουν είναι το ταβάνι κι αν είναι λίγο τυχεροί, κάτι από ουρανό. Ο μονότονος ήχος των μόνιτορ είναι συνεχής. Η μόνη ανθρώπινη επαφή είναι με το προσωπικό του νοσοκομείου, τους γιατρούς και νοσηλευτές, που τρέχουν για να τους φροντίσουν όλους. Το μόνο που φαίνεται πίσω από τις μάσκες, τις στολές και τις ασπίδες προσώπου είναι τα μάτια. Τα μάτια, που κοιτάζουν γεμάτα ελπίδα τον ασθενή, θαρρείς πως γράφουν “θα τα καταφέρεις”. Και δεν μπορεί κανείς να μην τους πιστέψει…

Σε κάποιο νοσοκομείο μακριά στη Βραζιλία, οι νοσοκόμες σκέφτηκαν κάτι για εκείνες τις ώρες που οι ασθενείς θα είναι ολομόναχοι στο δωμάτιο, με το φόβο και την ελπίδα να συγκρούονται… Γεμίζουν γάντια με ζεστό νερό και τα τοποθετούν στις παλάμες των ασθενών με κορονοϊό για να έχουν την αίσθηση, ότι κάποιος τους κρατάει το χέρι, ότι δεν είναι μόνοι τους τη δύσκολη στιγμή της αρρώστιας.

Η είδηση έγινε γνωστή με μια πολύ συγκινητική φωτογραφία που μοιράστηκε ένας δημοσιογράφος μοιράστηκε μια εικόνα στο Twitter που δείχνει τα διογκωμένα γάντια που κρατούν τα χέρια ενός ασθενούς με COVID-19.

Η λεζάντα της συγκινητικής ανάρτησης γράφει: “«Το χέρι του Θεού» – νοσοκόμες που προσπαθούν να παρηγορήσουν απομονωμένους ασθενείς σε ένα θάλαμο απομόνωσης Covid της Βραζιλίας. Δύο γάντια μίας χρήσης δεμένα, γεμάτα ζεστό νερό, προσομοιώνοντας την αδύνατη ανθρώπινη επαφή. Χαιρετισμός σε αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή και μια έντονη υπενθύμιση της απαίσιας κατάστασης στον κόσμο μας”.

‘The hand of God’ — nurses trying to comfort isolated patients in a Brazilian Covid isolation ward. Two disposable gloves tied, full of hot water, simulating impossible human contact. Salute to the front liners and a stark reminder of the grim situation our world is in! #MaskUp pic.twitter.com/HgVFwOtg2f

