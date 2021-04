Self test πώς γίνεται: Η Παγώνη έδειξε on air σε παρουσιάστρια της ΕΡΤ τη διαδικασία

Από αύριο αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεση των self tests σε φαρμακεία. Από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει ήδη η προμήθεια των φαρμακείων με self tests και από αύριο αναμένεται η διάθεσή του στους πολίτες, δωρεάν, κατά προτεραιότητα σε μαθητές και καθηγητές, καθώς πριν από λίγο άναψε το πράσινο φως η επιτροπή για τη λειτουργία των Λυκείων από την ερχόμενη Δευτέρα.

Γιατροί τις τελευταίες ημέρες στην τηλεόραση δείχνουν με ποιο τρόπο θα μπορούν να κάνουν οι πολίτες τα τεστ μόνοι τους στο σπίτι. Χθες η Ματίνα Παγώνη έδειξε στην ΕΡΤ πώς γίνεται το ρινικό τεστ, στη δημοσιογράφο της εκπομπής «Συνδέσεις» Αλεξάνδρα Καϋμένου.

Σε ελάχιστα λεπτά το τεστ βγήκε αρνητικό με την διαδικασία να μοιάζει αρκετά απλή ενώ στη συνέχεια έκαναν και ένα δεύτερο από αυτά που γίνεται με το σάλιο. «Είναι κάτι που το ζητούσε ο ιατρικό κόσμος για να δούμε τους ασυμπτωματικούς και θα περιορίσουμε τον ιό» σημείωσε η Ματίνα Παγώνη.

Self Test: Ποιοι έχουν προτεραιότητα

Όπως έχει τονιστεί από την κυβέρνηση, εκπαιδευτικοί και μαθητές θα λάβουν κατά προτεραιότητα τα self tests, καθώς η χρήση τους μία φορά την εβδομάδα είναι υποχρεωτική. Με την κυβέρνηση να ετοιμάζεται να δώσει το «πράσινο φως» ώστε να ανοίξουν τα σχολεία στις 12 Απριλίου, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα μπορούν να τα προμηθεύονται. Οι μαθητές θα πρέπει να το κάνουν 24 με 48 ώρες πριν πάνε για μάθημα και το αποτέλεσμά του θα πρέπει να δηλώνεται στην πλατφόρμα της κυβέρνησης. Οσοι βρεθούν θετικοί θα πρέπει να ξανακάνουν το τεστ, αλλά σε δημόσια δομή.

Θα ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι στο λιανεμπόριο και τον τουρισμό, που επίσης είναι υποχρεωτικό το τεστ γι’ αυτούς, ενώ η δωρεάν παροχή των self test θα επεκταθεί στη συνέχεια σε όλους τους πολίτες ηλικίας 18 έως 67 ετών. Οι άνω των 67 θα είναι τελευταίοι στη σειρά, καθώς ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των πολιτών αυτής της ηλικίας έχουν εμβολιαστεί.

Ένα self test την εβδομάδα

Να σημειωθεί πως ο κάθε πολίτης δικαιούται ένα self test την εβδομάδα, τέσσερα τον μήνα, για διάστημα δύο μηνών, τα οποία μπορεί να προμηθευτεί με την επίδειξη του ΑΜΚΑ του από το φαρμακείο. Για τα ανήλικα τέκνα, τα self test θα τα προμηθεύονται οι γονείς τους. Όπως έχει διευκρινιστεί, τα self test δεν θα γίνονται στα φαρμακεία. Θα γίνεται η αγορά τους και η χρήση τους θα πραγματοποιείται από το σπίτι. Οι φαρμακοποιοί συνιστούν στους δικαιούχους να προμηθευτούν τα self tests ώρες που τα φαρμακεία είναι ανοιχτά και να μην προσέρχονται στα εφημερεύοντα.