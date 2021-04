Self test πότε έρχονται: Από την ερχόμενη εβδομάδα η διάθεσή τους στα φαρμακεία

Τη Δευτέρα 5 Απριλίου φτάνουν τα πρώτα self test στη χώρα μας, ένα σημαντικό όπλο στη μάχη κατά του κορονοϊού. Η διαδικασία προχωρά απρόσκοπτα. Ήδη μάλιστα προκρίθηκαν πέντε εταιρείες οι οποίες εμπορεύονται δύο διαφορετικά προϊόντα, για την προμήθεια των self test κορoνοϊού. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για την ελβετική Roche και άλλες 3 εταιρείες οι οποίες εμπορεύονται το ίδιο προϊόν.

Στην κυβέρνηση αναμένουν ίσως και απόψε την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αμέσως μετά την πάροδο τριών ημερών (όχι εργασίμων) ξεκινούν οι απαραίτητες ενέργειες. Η παραλαβή των πρώτων self test από τα φαρμακεία αναμένεται να γίνει το αργότερο στις 5 Απριλίου και μέχρι τις 13 Απριλίου -με αγώνα δρόμου από τις αρμόδιες υπηρεσίες – υπάρχει η αισιοδοξία στην κυβέρνηση ότι η χώρα θα καταφέρει να προμηθευτεί μέχρι και 9 εκατομμύρια τεστ σχεδόν για το σύνολο δηλαδή του πληθυσμού.

Οι πρώτες δόσεις θα διατεθούν κατά προτεραιότητα στα σχολεία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές με στόχο να ανοίξουν στις 12 του μηνός και αμέσως μετά θα διατεθούν στους εργαζόμενους σε λιανεμπόριο και τουρισμό στους οποίους το self test καθίσταται υποχρεωτικό. Το επόμενο διάστημα θα μπει σε εφαρμογή το πρόγραμμα του self testing, με τη δωρεάν διάθεση rapid test. Κάθε πολίτης θα δικαιούται έως 4 self test δωρεάν τον μήνα, ένα την εβδομάδα, με σκοπό να εντοπίζονται τυχόν κρούσματα, να απομονώνονται και να περιοριστεί η διασπορά.

Πώς γίνονται τα self test

Για τη διαδικασία των self test μίλησε στην ΕΡΤ ο Κώστας Μαριάκης, εισαγωγέας ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Οπως εξήγησε, η διαδικασία είναι αρκετά απλή και πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα:

-Απολυμαίνουμε χέρια και κατεβάζουμε τη μάσκα

-Εισχωρούμε τη «μπατονέτα» γύρω στα 4-5 εκατοστά μέσα στη μύτη (μέχρι το σημείο που βρίσκει αντίσταση)

-Περιστρέφουμε για 5-6 φορές και επαναλαμβάνουμε και στο άλλο ρουθούνι

-Ανοίγουμε το σωληνάριο με το υγρό που περιέχεται στη διαδικασία και βάζουμε μέσα τη μπατονέτα

-Περιστρέφουμε τη μπατονέτα για 15 δευτερόλεπτα

-Πιέζουμε στη μέση ώστε να «τραβήξει» από τη μπατονέτα όλο το υλικό

-Μετά πετάμε τη μπατονέτα στο ειδικό σακουλάκι (όχι «χύμα» στα σκουπίδια)

-Ανοίγουμε τον φάκελο όπου περιέχεται η βάση (μια πλάκα) του τεστ

-Ανοίγουμε το μπουκαλάκι με το υγρό και ρίχνουμε 4 σταγόνες στην πρώτη οπή της βάσης

-Πετάμε και το μπουκαλάκι στην ειδική σακούλα

Πώς «διαβάζουμε» το αποτέλεσμα του self test

Σύμφωνα με τον κ. Μαριάκη, σε 15 περίπου λεπτά βγαίνει το αποτέλεσμα του self test. «Αν έχει βγει μια γραμμή είναι αρνητικό. Αν είναι δύο οι γραμμές, είναι θετικό. Σε περίπτωση θετικού κάνουμε επιβεβαίωση με μοριακό», σημείωσε.

Ο Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, υποστήριξε ότι καλό θα είναι να μην υπάρχει άλλος άνθρωπος στον ίδιο χώρο όταν κάνουμε το self test και να φροντίζουμε να αερίζεται η αίθουσα.

