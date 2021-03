Βέλγιο κορονοϊός: Βρήκαν τρόπο να τηρούνται οι αποστάσεις στις πλατείες

Μετά από ένα εφιαλτικό τετράμηνο μεταξύ Νοεμβρίου 2020 και Φεβρουαρίου 2021 μέσα στη πανδημία του κορονοϊού το Βέλγιο παρουσιάζει τα πρώτα αισιόδοξα σημάδια ανάκαμψης. Η χώρα των 11,6 εκατομμυρίων κατοίκων έχει πληρώσει βαρύ φόρο με 22.300 νεκρούς, ωστόσο, από τις αρχές Μαρτίου 2021 έχει ξεκινήσει αποκλιμάκωση στα κρούσματα, αλλά και στα θύματα. Στο μεταξύ για να το ρίξουν λίγο έξω, αλλά να τηρήσουν ταυτόχρονα και τα μέτρα κοινωνικής απόστασης, οι Βέλγοι σκαρφίστηκαν ένα απίστευτο κόλπο.

Απλώς ζωγράφισαν κύκλους στις πλατείες. Όχι έναν ή δύο, αλλά πραγματικά πολλούς. Το πρωτοποριακό πείραμα έλαβε χώρα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Γκεντ του Βελγίου και οι εικόνες drone από ψηλά είναι τουλάχιστον εντυπωσιακές.

People gathered in St. Peter's Square in Ghent, Belgium, in painted circles, allowing residents to enjoy the warm weather, but also adhere to social distancing measures amid COVID-19. https://t.co/8vtOWaYOpu pic.twitter.com/ZWjIa0qrDl

— ABC News (@ABC) March 31, 2021