Πώς θα ψωνίζουμε από Δευτέρα 5/4: Ραντεβού και sms στο 13032

Το άνοιγμα του λιανεμπορίου και των μικρών καταστημάτων από Δευτέρα 5 Απριλίου ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, ύστερα από ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής των ειδικών. Ετσι, το λιανεμπόριο ανοίγει αποκλειστικά και μόνο με ραντεβού και SMS στο 13032, κάτι που σημαίνει ότι σε λίγες ημέρες οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν τα ψώνια τους με τη χρήση του συγκεκριμένου κωδικού αυστηρά για τρεις ώρες και μόνο μία φορά ανά 24ωρο. Οι μέθοδοι για τα ψώνια είναι δύο: Μέσω click in shop και μέσω click away. «Θα επιτρέπεται η πώληση εκτός καταστήματος με ραντεβού με το click away και η πώληση εντός καταστήματος με ραντεβού με click in shop. Εντός του καταστήματος θα επιτρέπεται ένας πελάτης ανά 25 τ.μ., με μέγιστο όριο 20 πελάτες κατά περίπτωση».

Συγκεκριμένα, με το SMS στο 13032 θα επιτρέπεται το click away και το click in shop στα μικρά καταστήματα, όχι όμως στα εμπορικά κέντρα, το άνοιγμα των οποίων θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα. Επιπροσθέτως, θα ισχύει και ο κανόνας του ενός πελάτη ανά 25 τετραγωνικά μέτρα, με μέγιστο όριο 20 πελάτες κατά περίπτωση, ενώ οι πολίτες θα πρέπει να φορούν τις απαραίτητες μάσκες και να τηρούν τις προβλεπόμενες ασφαλείς αποστάσεις.

Αυτό σημαίνει ότι για να επισκεφθεί ένας πολίτης κάποιο εμπορικό κατάστημα θα πρέπει να έχει κλείσει ραντεβού με το ίδιο το κατάστημα. Αφού του αποσταλεί το SMS επιβεβαίωσης για την ώρα του ραντεβού, στη συνέχεια θα μπορεί να αποστείλει το SMS στο 13032. Με απλά λόγια, η χαλάρωση των μέτρων δεν σημαίνει ότι στέλνουμε απλώς SMS στο 13032 και θα μπορούμε να κάνουμε… βόλτες στα καταστήματα.

Πώς λειτουργεί ο αριθμός 13032

Ο αριθμός 13032 έχει δημιουργηθεί ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου, με στόχο να ελέγξει τη μετακίνηση των πολιτών σε καταστήματα λιανεμπορίου. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, η πλατφόρμα λειτουργεί ήδη. Αν, δηλαδή, κάποιος στείλει Ονοματεπώνυμο και Διεύθυνση στον συγκεκριμένο αριθμό, λαμβάνει ένα μήνυμα που αναφέρει: «Μετακίνηση σε εμπορικό κατάστημα».