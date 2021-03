Σουέζ πλοίο Ever Given: Mε κόρνες πανηγύρισαν την αποκόλλησή του

Ύστερα από 7 ημέρες σχεδόν μπλοκαρίσματος, το Ever Given επιτέλους απεγκλωβίστηκε και άνοιξε τη δίοδο στη Διώρυγα του Σουέζ, συνεχίζοντας την πορεία του και επιτρέποντας και στα υπόλοιπα πλοία που είχαν φρακάρει να περάσουν. Μία εξέλιξη η οποία πανηγυρίστηκε δεόντως από όλους όσους συμμετείχαν στην γιγαντιαία επιχείρηση, με τα πλοία να κορνάρουν για την επιτυχή εξέλιξη.

Πάνω από έξι μέρες τα ρυμουλκά και τα βοηθητικά πλοία έδωσαν μάχη ώστε να απεμπλακεί από τα αβαθή το 22.000 τόνων ιαπωνικής εταιρείας μεγαθήριο. Το μήκους 400 μέτρων Ever Given προσάραξε διαγωνίως στη Διώρυγα την περασμένη Τρίτη, κλείνοντας το συντομότερο θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας για 367 πλοία που ανέμεναν να το διασχίσουν.

Το περιστατικό αυτό θα μειώσει τα κέρδη των παγκόσμιων αντασφαλιστικών εταιριών αλλά δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το πιστοληπτικό τους προφίλ, ενώ οι τιμές για την αντασφάλιση στη ναυτιλία θα αυξηθούν περαιτέρω, όπως ανέφερε ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Fitch.

Τα ναύλα για τα τάνκερ πετρελαϊκών προϊόντων σχεδόν διπλασιάστηκαν μετά την προσάραξη του πλοίου ενώ ο αποκλεισμός της Διώρυγας προκάλεσε αναταραχή στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, απειλώντας με δαπανηρές καθυστερήσεις τις εταιρίες που ήδη προσπαθούν να διαχειριστούν τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί λόγω της COVID-19.

Ναυτιλιακές εταιρείες και η διοίκηση της Διώρυγας του Σουέζ παίρνουν ανάσα πλέον από την θετική αυτή εξέλιξη, και οι άντρες των ρυμουλκών και των βοηθητικών πλοίων χάρηκαν με την ψυχή τους την επιτυχημένη προσπάθεια κορνάρωντας πανηγυρικά. To Ever Given θα περάσει από τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την αρχή της Διώρυγας.

Horns blare in celebration as the Ever Given ship, which has been stuck on the banks of Suez Canal since last week, is finally set free. https://t.co/f1pzyNOCyR pic.twitter.com/eFrQAW66nM

— ABC News (@ABC) March 29, 2021